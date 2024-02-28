Ситуація у Придністров'ї: у РФ заявили про захист "співвітчизників", у Молдові відреагували

Речник уряду Молдови Даніел Воде запевнив, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у регіоні. За його словами, подію спланували ті, хто перебуває ліворуч від Дністра та Кремля.

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Підсумки з'їзду "депутатів" невизнаного Придністров'я, який відбувся у Тирасполі у середу, 28 лютого, вже показали на найбільшому російському федеральному каналі "Росія 24".

Очільник зовнішньополітичного відомства "Придністровської Молдавської республіки" ("ПМР") Віталій Ігнатьєв розповів російським журналістам про "комплексну блокаду" та "політичні кримінальні справи".

"Кишинів відмовляється від політико-дипломатичних заходів спілкування та застосовує методи соціально-економічної блокади, грубим чином порушуючи права та свободи людини. Наше суспільство, у тому числі у рамках з'їзду депутатів усіх рівнів, висловило свою позицію", — заявив Ігнатьєв.

Звернення невизнаної республіки пообіцяли "з увагою розглянути" у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

"Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників – один із пріоритетів. Усі прохання завжди з увагою розглядаються російськими профільними відомствами", – йдеться в коментарі представника російського МЗС.

Реакція Молдови на з'їзд у Тирасполі

Президентка Молдови Мая Санду, яка перебуває із закордонним візитом в Албанії і бере участь у саміті "Україна — Південно-Східна Європа" поки не коментувала ухвалену придністровськими "депутатами" декларацію.

Речник уряду Молдови Даніел Воде запевнив, що немає небезпек ескалації та дестабілізації ситуації у регіоні.

"Це чергова кампанія, яка намагається істеризувати суспільство навколо цієї так званої події у Тирасполі. Це подія, спланована тими, хто знаходиться ліворуч від Дністра та Кремля", — написав Воде у Telegram.

Він запевнив, що Кишинів уважно стежить за тим, що відбувається у невизнаній республіці.

"Те, що відбувається в Тирасполі, це пропагандистська подія, прийом, який не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів або напружених заголовків у новинних бюлетенях", — резюмував спікер молдовського уряду.

Нагадаємо, 28 лютого "депутати Придністровської Молдавської республіки" звернулися до Москви з проханням про "захист від тиску Кишинева". Допомогу просять у Ради Федерації і Держдуми РФ. В ухваленій декларації стверджується, що Молдова розпочала проти Придністров’я "економічну війну". Йдеться про скасування митних пільг.

В українській розвідці вважають, що прохання невизнаного Придністров’я про "захист" від Молдови не є тим результатом, на який очікував Кремль. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов зазначив, що "депутати" Придністров'я звернулися і до європейських інститутів. Це було зроблено "у багатовекторному стилі".