Придністров'я звернулося до Росії по допомогу: подробиці

Депутати невизнаної республіки звинуватили Кишинів в "економічному тиску". Яким чином Російська Федерація має допомогти Придністровській Молдавській республіці наразі невідомо.

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Невизнане Придністров'я звернулося до Російської Федерації по допомогу у зв'язку з "економічною блокадою" з боку Молдови. Відповідну декларацію ухвалили на з'їзді "депутатів", який проходить у Тирасполі у середу, 28 лютого. Про це повідомляє "ТСВ Придністров'я".

"Вирішено звернутися на адресу Ради Федерації та Держдуми Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання в Придністров'ї понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника переговорний процес", — йдеться у повідомленні.

Крім того, "депутати" звертаються до Генсекретаря ООН з проханням врахувати "невід'ємні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, припинити порушення Молдовою прав і свобод громадян Придністров'я і не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості".

В ОБСЄ делегати просять "вплинути на керівництво Молдови з метою повернення до адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу".

Аналогічні звернення "депутати" невизнаної Придністровської Молдавської республіки адресують Міжнародному комітету Червоного Хреста і Європарламенту. Також будуть звернення на адресу Міжпарламентської асамблеї СНД та на адресу учасників формату "5+2" (дипломатична платформа, спрямована на вирішення Придністровського конфлікту, яка складається з представників Молдови й Придністров'я, Росії, України та ОБСЄ, Європейського союзу з США).

Нагадаємо, влада невизнаного Придністров'я наполягає, що Молдова наносить "катастрофічний" удар по економіці Придністров'я. Йдеться про нібито втрату 33 мільйонів доларів на рік підприємства Придністров'я через мито та банківську блокаду Кишинева.

Раніше опозиціонер і активіст Геннадій Чорба заявив, що на з'їзді 28 лютого у Тирасполі можуть звернутися до Росії з проханням "прийняти Придністров'я до складу РФ".