У Придністров'ї триває з'їзд, на якому можуть "попросити" про приєднання до РФ: що відомо

Так звана влада невизнаного Придністров'я стверджує, що Молдова нібито наносить "катастрофічний" удар по економіці Тирасполя. "Депутати" мають намір звернутися до Володимира Путіна за допомогою.

Related video

У середу, 28 лютого, у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) проходить з'їзд так званих депутатів усіх рівнів. Відбувається він у Палаці республіки у Тирасполі, повідомляє місцевий канал "ТСВ Придністров'я".

У заході беруть участь понад 600 делегатів від Верховної Ради, міських, районних та сільських рад невизнаного Придністров'я. Вони обговорюють політичну та соціально-економічну ситуацію у зв'язку з економічним "тиском" Молдови.

Учасники так званого Конгресу мають намір звернутися нібито за допомогою до Росії. Про це йдеться в проєкті резолюції з'їзду, який отримали для ознайомлення депутати.

"Ухвалити звернення на адресу Ради Федерації та Державної думи РФ з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тис. громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника у переговорному процесі", — йдеться у тексті.

Також "депутати" нібито мають намір звернутися до ООН, Європейського парламенту, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), СНД та інших організацій із закликом не допустити подальшої ескалації відносин між Тирасполем і Кишиневом.

Голова Верховної Ради ПМР Олександр Коршунов з трибуни розповів, з якими викликами нібито стикається невизнана республіка.

"Користуючись геополітичною обстановкою в умовах відмови від ведення переговорів, влада Молдови знову намагається використати економіку як інструмент тиску та шантажу. Політика та цілі Молдови щодо Придністров'я залишаються незмінними усі останні десятиліття: зруйнувати наш економічний потенціал, створити нестерпні умови для життя наших громадян, розхитати об'єднуючі основи суспільства та домогтися демонтажу нашої державності", — заявив він.

Зі слів міністра економічного розвитку ПМР Сергія Оболонніка, Молдова наносить "катастрофічний" удар по економіці Придністров'я. Йдеться про нібито втрату 33 мільйонів доларів на рік підприємства Придністров'я через мито та банківську блокаду Молдови.

Місцевий опозиціонер і активіст Геннадій Чорба заявив, що на цьому з'їзді можуть звернутися до Росії з проханням "прийняти Придністров'я до складу РФ". Президент РФ Володимир Путін, який виступить 29 лютого із посланням до федеральних зборів у Москві та може оголосити, що задовольняє запит ПМР.

Що відомо про ситуацію в Придністров'ї

Нагадаємо, 25 лютого в українській розвідці заявили, що депутати невизнаного Придністров'я не будуть звертатися на з'їзді до Володимира Путіна щодо прийняття "республіки" до складу РФ.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вірить у те, що невизнане Придністров'я попроситься до складу Російської Федерації.

У подібному рішенні сумнівається ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий. За його словами, по дорозі до Придністров'я росіяни натраплять на Кринки, на Херсон, на Миколаїв з Чорнобаївкою, а використовувати свій десантний чи повітряний флот окупанти не в змозі. Щоб зачистити Придністров'я ЗСУ навіть не буде потрібно залучати свої сили з інших ділянок фронту, бо там навіть Одеська тероборона впорається, переконаний Дикий.

24 лютого глава "республіки" Вадим Красносельський повідомив, що в Молдові готуються групи для диверсій на військових об'єктах невизнаної так званої "республіки". Серед них нібито є українці.

В інституті вивчення війни вважають, що російські сили, які зараз знаходяться в Придністров'ї, не здатні становити серйозну військову загрозу для України.