Свідома дезінформація: Придністров'я не буде "проситися" увійти до складу РФ, — ГУР

За даними української розвідки, повідомлення про те, що "депутати" невизнаної республіки нібито збираються звернутися до Володимира Путіна з проханням про приєднання до РФ, поширюють із метою дестабілізувати ситуацію в регіоні.

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Заяви про те, що в "Придністровській Молдавській Республіці" збираються звернутися до Російської Федерації з проханням про приєднання, мають усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) 25 лютого.

"Інформація, що "ПМР" проситиме в РФ, не відповідає дійсності", — заявили ГУР.

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В українському розвідувальному відомстві зазначили, що, за їхньою інформацією, "депутати" невизнаного Придністров'я на своїх зборах 28 лютого не мають наміру звертатися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про включення "ПМР" до складу РФ.

"Поширення інформації про нібито такі наміри має всі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні", — підсумували в розвідці.

Заява ГУР щодо ситуації в Придністров'ї Фото: пресслужба ГУР Міноборони

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Нагадаємо, 19 лютого на сайті президента "ПМР" Вадима Красносільського з'явилася заява, у якій стверджували, що він збирається ініціювати скликання "з'їзду депутатів усіх рівнів ПМР". За його словами, це рішення пов'язане зі стурбованістю через нібито тиск з боку Молдови.

Політичний діяч невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба 22 лютого заявив, що в Тирасполі за кілька днів мають відбутися збори "депутатів", де ті проситимуть про зближення з Росією. За його словами, на засіданні може прозвучати прохання нібито від імені жителів регіону про включення невизнаної республіки до складу РФ.

Управління з реінтеграції уряду Молдови на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомило, що уважно стежать за ситуацією в Придністров'ї. За їхніми даними, немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися.

"Переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він несе в собі в разі немислимих кроків", — йдеться в повідомленні.

Раніше, 28 січня, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Молдові за прикладом Донбасу. За словами аналітиків, у Москві готові долучитися до "врегулювання" ситуації в Молдові та Придністров'ї.