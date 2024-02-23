З Придністров'ям впорається навіть ТрО Одеси, а окупанти будуть бити в трьох напрямках, — Євген Дикий

У Придністров'я є десь с десяток старих танків та пару десятків установок "Град". Щоб зачистити Придністров'я ЗСУ навіть не буде потрібно залучати свої сили з інших ділянок фронту, зазначає ветеран АТО.

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Після брехливих заяв Шойгу про успіхи армії РФ на плацдармі у Кринках ЗСУ доведеться витримати шалені атаки російських окупантів. Тепер агресор посилить "м'ясні штурми" позицій Сил оборони України, адже Путін може дізнатись правду і тоді Міноборони РФ чекають великі неприємності. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

Він зазначає, що після взяття Авдіївки у росіян звільнилось чимало "м'ясних підрозділів", які можна погнати на штурм. Ці підрозділи не отримають жодної передишки, ротації чи демобілізації, а будуть розкидані по всьому фронту, а особливо на трьох основних його напрямках.

"З трьох основних напрямків можна назвати Куп'янськ, Кринки та Роботинський виступ, — акцентує Дикий. — Проте тут треба розділяти пропагандистські та військові цілі. Наприклад, Авдіївка була саме пропагандистською ціллю".

Три перерахованих напрямки, за словами ветерана, є цілком логічними з точки зору війни. Куп'янськ вкрай важливий для ворожої логістики, Роботинський виступ несе ризики прориву останньої "лінії оборони Суровікіна", а Кринки є прямою загрозою, адже ЗСУ можуть вийти на Перекоп до Криму.

Але заради пропагандистських цілей росіяни перед переобранням Путіна можуть спробувати влаштувати "повне звільнення територій Луганщини та Донеччини", що цілком не логічне з військової точки зору, зазначає Дикий.

Щодо розгойдування ситуації у так званому Придністров'ї, яке може попросити Путіна приєднати їх до "рідної гавані", Євген Дикий сумнівається у фактичному результаті подібного рішення. Він зазначає, що оголосити можна будь-що, але виконати — далеко не завжди.

"Річ у тому, що по дорозі до Придністров'я росіяни натраплять на Кринки, на Херсон, на Миколаїв з Чорнобаївкою, а використовувати свій десантний чи повітряний флот окупанти не в змозі, — акцентує експерт. — Армія Придністров'я має у розпорядженні максимум 6 тисяч бійців разом з кухарями та водіями".

А ще у Придністров'я є десь с десяток старих танків та пару десятків установок "Град", каже Дикий. Щоб зачистити Придністров'я ЗСУ навіть не буде потрібно залучати свої сили з інших ділянок фронту, бо там навіть Одеська тероборона впорається.

"А головне, що у Придністров'ї це прекрасно розуміють, тому сидять там вже два роки й тремтять, як зайці, — каже ветеран АТО. — Ця контрабандна умовна республіка непогано влаштувалась, тому там зацікавлені в тиші й спокої".

Євген Дикий зазначає, що Україна не зачистила Придністров'я ще минулого року лише з двох причин: Молдова дала чітко зрозуміти, що не буде рада цьому, а з Придністров'я не пролунало жодного пострілу у бік України. Тому самовільне захоплення Придністров'я поставила б ЗСУ на одну сходинку з російськими окупантами.

Повне інтерв'ю з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Фокус раніше писав, що можливий наступ росіян на Одеську область із Придністров'я стане самогубством регіону. За такого сценарію у виграші будуть як Молдова, так і Україна.