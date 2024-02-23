С Приднестровьем справится даже ТрО Одессы, а оккупанты будут бить в трех направлениях, — Евгений Дикий

У Приднестровья есть где-то с десяток старых танков и пару десятков установок "Град". Чтобы зачистить Приднестровье ВСУ даже не потребуется привлекать свои силы с других участков фронта, отмечает ветеран АТО.

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После лживых заявлений Шойгу об успехах армии РФ на плацдарме в Крынках ВСУ придется выдержать бешеные атаки российских оккупантов. Теперь агрессор усилит "мясные штурмы" позиций Сил обороны Украины, ведь Путин может узнать правду и тогда Минобороны РФ ждут большие неприятности. Об этом в интервью Фокусу отметил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

Он отмечает, что после взятия Авдеевки у россиян освободилось немало "мясных подразделений", которые можно погнать на штурм. Эти подразделения не получат никакой передышки, ротации или демобилизации, а будут разбросаны по всему фронту, а особенно на трех основных его направлениях.

"Из трех основных направлений можно назвать Купянск, Крынки и Роботинский выступ, — акцентирует Дикий, — Однако здесь надо разделять пропагандистские и военные цели. Например, Авдеевка была именно пропагандистской целью".

Три перечисленных направления, по словам ветерана, являются вполне логичными с точки зрения войны. Купянск крайне важен для вражеской логистики, Роботинский выступ несет риски прорыва последней "линии обороны Суровикина", а Крынки являются прямой угрозой, ведь ВСУ могут выйти на Перекоп к Крыму.

Но ради пропагандистских целей россияне перед переизбранием Путина могут попытаться устроить "полное освобождение территорий Луганщины и Донетчины", что вполне не логично с военной точки зрения, отмечает Дикий.

Относительно раскачивания ситуации в так называемом Приднестровье, которое может попросить Путина присоединить их к "родной гавани", Евгений Дикий сомневается в фактическом результате подобного решения. Он отмечает, что объявить можно что угодно, но выполнить — далеко не всегда.

"Дело в том, что по дороге в Приднестровье россияне наткнутся на Крынки, на Херсон, на Николаев с Чернобаевкой, а использовать свой десантный или воздушный флот оккупанты не в состоянии, — акцентирует эксперт, — Армия Приднестровья располагает максимум 6 тысячами бойцов вместе с поварами и водителями".

А еще у Приднестровья есть где-то с десяток старых танков и пару десятков установок "Град", говорит Дикий. Чтобы зачистить Приднестровье ВСУ даже не потребуется привлекать свои силы с других участков фронта, потому что там даже Одесская тероборона справится.

"А главное, что в Приднестровье это прекрасно понимают, поэтому сидят там уже два года и дрожат, как зайцы, — говорит ветеран АТО, — Эта контрабандная условная республика неплохо устроилась, поэтому там заинтересованы в тишине и спокойствии".

Евгений Дикий отмечает, что Украина не зачистила Приднестровье еще в прошлом году только по двум причинам: Молдова дала четко понять, что не будет рада этому, а из Приднестровья не прозвучало ни одного выстрела в сторону Украины. Поэтому самовольный захват Приднестровья поставил бы ВСУ на одну ступеньку с российскими оккупантами.

Полное интервью с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Фокус ранее писал, что возможное наступление россиян на Одесскую область из Приднестровья станет самоубийством региона. При таком сценарии в выигрыше будут как Молдова, так и Украина.