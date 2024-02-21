Шойгу заявил о захвате Крынок в Херсонской области: в ВСУ отреагировали

По данным командования Сил обороны юга, противник за сутки всего раз пытался провести штурмовые действия на левобережье Днепра в Херсонской области, однако после потерь был вынужден отступить.

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Сообщения российской стороны о том, что оккупантам удалось взять под свой контроль населенный пункт Крынки в Херсонской области не соответствуют действительности. Об этом заявили представители Сил обороны юга 20 февраля.

По данным командования, штурмовые действия противника на левом берегу Днепра в Херсонской области не имеют никакого успеха, в связи с чем россияне прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

"Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", — говорится в сообщении.

В Силах обороны юга опровергли российские заявления об оккупации Крынок Фото: Скриншот

Отдельно было отмечено, что у ВС РФ в течении дня была единственная попытка штурма, однако из-за существенных потерь они были вынуждены отступить на заранее подготовленные позиции. С них они фальшиво и сообщают о том, что плацдарм ВСУ был якобы уничтожен, однако в реальности у них нет возможности выполнить задание, которое перед ними поставило командование.

За несколько часов до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с российским президентом Владимиром Путиным, как передает российское медиа ТАСС. На переговорах глава вражеского оборонного ведомства заявил, что населенный пункт Крынки якобы был зачищен от украинских защитников. Никаких доказательств с его стороны предоставлено не было.

В Силах обороны юга опровергли российские заявления об оккупации Крынок Фото: Скриншот

Напомним, 20 февраля сообщалось, что в ОК "Юг" рассказали о сложностях у ВС РФ под Крынками. По словам Натальи Гуменюк, за сутки фиксируется 5 попыток штурмов с двух или трех сторон с целью выбить украинских воинов с населенного пункта, но они безуспешны.