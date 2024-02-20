Штурмуют каждый день: в ОК "Юг" рассказали о сложностях у ВС РФ под Крынками

По словам руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, за сутки фиксируется 5 попыток штурмов с двух или трех сторон с целью выбить украинских воинов с Крынок.

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На Юге сохраняется напряженная обстановка. Противник неустанно атакует украинские военные позиции. Присутствие военных ВСУ на левом берегу Херсонской области причиняет серьезный дискомфорт оккупантам. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии изданию "24 Канал".

Их главная цель до мартовских выборов Владимира Путина — вытеснить украинские войска с этих позиций. Однако, несмотря на это, ВС РФ сталкиваются с проблемами во время атак.

Гуменюк подчеркнула, что противник ежедневно атакует позиции Сил обороны, однако до сих пор не привлекает бронетехнику.

В ответ на это, украинские бойцы продолжают успешно сдерживать противника, укреплять свои позиции и расширять зону контроля.

По словам Гуменюк, 19 февраля в оперативном командовании "Юг" зафиксировано 5 попыток штурма, каждая из которых включала около 10-15 человек в штурмовой группе, стремящихся атаковать украинских военных в Крынках с двух или трех направлений.

Она отметила, что враг штурмует позиции Сил обороны каждый день разным количеством штурмовых групп и попыток, но бронетехнику пока не применяет.

"Россияне успеха не имеют. Возвращаются на свои позиции и снова собирают следующие штурмовые подразделения. Сейчас у них есть определенная сложность с формированием следующих штурмовых подразделений, потому что давненько не было ротации", – отметила Гуменюк.

Однако российские силы пытаются использовать добровольцев, которые не осведомлены о ходе событий, в качестве новых участников для штурмовых групп, путем ротации личного состава.

Кроме этого, согласно словам Гуменюк, противник не прекращает обстрелов артиллерией. Оккупационные силы продолжают атаковать правый берег, нацеливаясь на населенные пункты вблизи береговой линии и в дельте реки Днепр. Это места, где российские военные с островов все еще могут осуществлять минометные атаки.

"Мы стараемся максимально выбивать эти наблюдательные пункты и уничтожать вражеский потенциал. В частности, запасы боекомплекта, которые там завезены. И в связи с чем у них снова возникает потребность маневров между островами на лодках. Поэтому в сводках появляются уничтоженные вражеские лодки", – отметила Наталья Гуменюк.

В ОК "Юг" подвели итоги боевой работы ВСУ за 19 февраля:

69 оккупантов;

5 крупнокалиберных пушек;

5 минометных расчетов;

2 станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, пилот украинского дрона из 36-й бригады в Крынках с помощью квадрокоптера установил флаг Украины. Это стало возможным благодаря операции, проведенной командой дроноводов несколькими днями ранее, в ходе которой ликвидировали наиболее опасного российского оператора.

Ранее сообщалось, что на левобережье Херсонской области российские оккупанты реализуют "мясные штурмы" без использования техники.