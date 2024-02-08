В Херсонской области у оккупантов действует "командирское эмбарго" на бронетехнику, — Гуменюк (видео)

Силы обороны закрепляются на позициях в районе села Крынки, как отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в частности, об этом свидетельствует присутствие там украинского флага.

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На левобережье Херсонской области российские захватчики реализуют "мясные штурмы". Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга.

Она объяснила эту ситуацию тем, что у захватчиков действует "командирское эмбарго" на бронетехнику. Войска РФ больше привлекают личный состав к штурмовым действиям.

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Гуменюк добавила, что в то же время украинские защитники и в дальнейшем проводят боевую работу в районе села Крынки Херсонской области. Силы обороны закрепляются на позициях. В частности, об этом свидетельствует присутствие в локации украинского флага.

Штурмы российские захватчики не прекращают. За прошедшие сутки враг совершил четыре попытки.

"Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины, экономит бронетехнику, потому что, когда придет наша, будет чем сражаться", — сказала Наталья Гуменюк.

Ситуация на юге от Генштаба ВСУ

На Херсонском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба от 8 февраля, российские оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери. Так, за прошедшие сутки враг совершил четыре бесполезных штурмовых действия.

На Запорожском направлении, украинские защитники отбили две атаки противника западнее населенных пунктов Вербовое и Роботино Запорожской области.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним, Наталья Гуменюк 2 февраля, сколько бойцов войск РФ на левобережье Днепра. Пресс-секретарь ОК "Юг" рассказала, что в российской армии возникла традиция "беречь" технику. Враг не применяет бронемашины, чтобы они не стали целями для ВСУ.