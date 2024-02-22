Депутаты Приднестровья могут попросить о присоединении к РФ: в ГУР отреагировали

Спикер Андрей Юсов заявил, что эта информация не подтверждается. По данным СМИ, слухи об изменении статуса Приднестровья являются частью политического процесса в Молдове.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировали слухи вокруг того, что Приднестровье якобы "попросится" в состав РФ. Об этом известно из комментария спикера ведомства Андрея Юсова изданию "Украинская правда" от 22 февраля.

В украинской разведке сомневаются, что депутаты Приднестровья к президенту РФ Владимиру Путину относительно принятия территории в состав страны.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власти" Приднестровья якобы попросят РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается", — подчеркнул Юсов.

В то же время источник СМИ объяснил, откуда взялась эта информация. По словам неназванного собеседника, слухи о присоединении Приднестровья к России являются частью внутреннего политического молдавского процесса. Кроме того, они создают определенное давление со стороны Приднестровья с целью защиты экономических интересов.

Напомним, приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба 22 февраля сообщил, что во время "съезда депутатов" Приднестровье может попросить о присоединении к России. Политик призвал власти Молдовы к серьезным мерам. Управление по реинтеграции правительства Молдовы ответило, что оснований ожидать ухудшения ситуации в регионе нет.

В то же время командир 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин заявил, что в Приднестровье "давно" стоят российские войска, и предложил Молдове помощь.