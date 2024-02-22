Депутати Придністров'я можуть попросити про приєднання до РФ: у ГУР відреагували

Речник Андрій Юсов заявив, що ця інформація не підтверджується. За даними ЗМІ, чутки про зміну статусу Придністров’я є частиною політичного процесу в Молдові.

Related video

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України прокоментували чутки навколо того, що Придністров’я нібито "попроситься" до складу РФ. Про це відомо з коментаря речника відомства Андрія Юсова виданню "Українська правда" від 22 лютого.

В українській розвідці мають сумніви, що депутати Придністров'я до президента РФ Володимира Путіна щодо прийняття території до складу країни.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", — підкреслив Юсов.

Водночас джерело ЗМІ пояснило, звідки взялася ця інформація. Зі слів неназваного співрозмовника, чутки про приєднання Придністров’я до Росії є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Окрім того, вони створюють певний тиск з боку Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Нагадаємо, придністровський опозиціонер Геннадій Чорба 22 лютого повідомив, що під час "з’їзду депутатів" Придністров’я може попросити про приєднання до Росії. Політик закликав владу Молдови до серйозних заходів. Управління з реінтеграції уряду Молдови відповіло, що підстав очікувати погіршення ситуації в регіоні немає.

Водночас командир 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін заявив, що в Придністров’ї "давно" стоять російські війська, і запропонував Молдові допомогу.