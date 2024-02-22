Приднестровье может "попроситься" в состав России: в Молдове отреагировали

По словам приднестровского оппозиционера Геннадия Чорбы, 28 февраля состоится собрание "депутатов всех уровней", которые якобы от лица жителей региона попросят Кремль о присоединении к России. 29 февраля Владимир Путин может принять соответствующее решение.

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В Тирасполе, столице непризнанной Республики Приднестровье, через несколько дней должен состояться "съезд депутатов всех уровней", где те будут просить о сближении с Российской Федерацией. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба.

По его словам, 28 февраля, на запланированном заседании может прозвучать просьба якобы от лица всего народа непризнанного Приднестровья, которые могут хотеть стать частью Российской Федерации.

За все время, продолжает политик, было 3 или 4 подобных собрания, а на втором из них была "объявлена независимость Приднестровья". Соответственно, такие мероприятия происходят в основном для принятия ключевых решений. Следующая неделя не станет исключением, вероятнее всего.

"Вероятнее всего, исходя из анализа ситуации, из Москвы прошла команда провести этот съезд, на котором должна быть озвучена просьба, от имени граждан, проживающих на Левом берегу к России, принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное Собрание, в ускоренном порядке, примет решение удовлетворить поступившую просьбу. При этом, организаторы будут ссылаться на референдум 2006 года", — пишет Геннадий Чорба.

Отдельно оппозиционер добавил, что Москва регулярно устраивала провокации на территории непризнанного государства, который якобы боится властей Молдовы и хочет отстраниться от Кишинева. Для этого регулярно устраивались митинги.

Также для этого Россия раздавала свои документы местным жителям, чтобы потом говорить о защите "своих людей".

Если решение все же будет принято, тогда регион могут ждать большие последствия, а у Кремля будут развязаны руки для новой агрессии в отношении Молдовы. Пришло время Кишиневу принимать серьезные меры.

"Госпожа президент Санду, ваше окружение всячески Вас пугало тем, что Россия нанесет удар по территории Молдовы. Вы не учли одного, что психология нынешнего руководства России, в частности Путина, очень схожа с психологией Гитлера , конца 30-ых годов прошлого века. Попытки умиротворить таких как Путин приводит только к одному- растущему аппетиту агрессора. Живите и дальше в своем, придуманном вами мире, где советники вас пугают, а вы думаете, что все проблемы рассосутся, если их не трогать руками", — продолжил Геннадий Чорба.

Приднестровье в составе России: реакция Молдовы

Управление по реинтеграции правительства Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook написало, что за ситуацией внимательно следят и Офис политики реинтеграции находится в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.

"Из имеющейся у нас информации нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он несет в себе в случае немыслимых шагов", — говорится в сообщении.

Президент Молдовы Майя Санду на момент публикации материала никак не комментировала возможные провокации, которые готовятся на конец текущего месяца.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что Украина готова возобновить работу консульства в Приднестровье. По данным Министерства иностранных дел, Украина поддерживает исключительно мирное урегулирование приднестровского вопроса с сохранением суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно признанных границ.

29 января аналитики из ISW утверждали, что есть признаки "интереса" РФ к беспорядкам в Молдове. В Москве готовы приобщиться к "урегулированию" событий в Молдове и Приднестровье, заявили эксперты. При этом россияне попытаются действовать так же, как в прошлом вели гибридную войну на Донбассе.