РФ ищет оправдание для эскалации: Молдова обвинила российские войска в Приднестровье, — ISW

По словам аналитиков, РФ может проводить информационную кампанию, чтобы дестабилизировать положение в Молдове, которая граничит с входящей в НАТО Румынией.

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Власти Молдовы обвинили российские войска в Приднестровье в ненадлежащем использовании дронов во время учений в прошлом месяце. Об этом пишет аналитический центр "Институт изучения войны" в сводке от 21 января.

Власти Молдовы на прошлой неделе созвали Объединенную контрольную комиссию для расследования в отношении российских военных из-за использования стрелкового оружия, беспилотников и имитаций оружия во время учений, которые проводились в прошлом месяце якобы для отражения диверсионной атаки.

"Власти Молдовы заявили, что присутствие и использование этих вооружений российскими миротворческими силами внутри зоны безопасности нарушает протоколы комиссии, и что российские миротворческие силы должным образом не уведомили об этом оружии и беспилотниках как о части своего арсенала", — сообщает ISW.

Отмечается, что связанный с Кремлем военный блогер заявил, что молдавские власти "усиливают давление" на сепаратистский регион, "призывая к выводу российских миротворцев и также за счет экономического давления".

По словам "военкора", такое давление направлено на "силовую реинтеграцию" Приднестровья в Молдову? а "России следует готовиться к дальнейшей эскалации". Эти утверждения согласуются с недавними обвинениям со стороны так называемого президента ПМР Вадима Красносельского.

Аналитики ISW считают, что заявления связанного с Кремлем "военкора" и обвинения Красносельского, вероятно, делаются в рамках спланированной информационной кампании, направленной на дестабилизацию в Молдове, которая граничит с входящей в НАТО Румынией, чтобы оправдать будущую российскую эскалацию в регионе.

Напомним, что референдум о вступлении Молдовы в ЕС пройдет без Приднестровья.

Также сообщалось, что, по оценкам ISW за 12 января РФ может готовить "операцию под ложным флагом" в Приднестровье.