За словами журналістів, у Тирасполі організовують з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому можуть звернутися до Кремля з проханням про включення до складу РФ.

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Уперше за останні 18 років лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський вирішив ініціювати скликання з'їзду депутатів усіх рівнів. Про це повідомляє "Київ24".

З'їзд депутатів усіх рівнів — парламенту, районних, міських, селищних і сільських рад — підконтрольного РФ регіону Молдови Тирасполь проводить у разі будь-яких надзвичайних рішень.

Заявленим приводом скликання став "тиск з боку Республіки Молдова, що порушує права і погіршує соціально-економічне становище придністровців".

Водночас опозиційні сили припускають, що на цьому з'їзді представники Тирасполя звернуться з проханням до голови Кремля Володимира Путіна про приєднання Придністров'я до РФ. Путін, зі свого боку, оголосить прохання 29 лютого перед Федеральними Зборами, і його задовольнять.

Наступ на Одесу стане кінцем Придністров'я

За словами оглядача Олександра Коваленка, потенційний наступ на Одеську область для влади Придністров'я буде самогубством. Він пояснив, що військовий контингент Тирасполя перевершує можливості сил Молдови. Але щоб створити загрозу Україні, ресурсів у російського анклаву немає: спроби наступу на Одеську область поставлять хрест на існуванні частини, що відкололася від Молдови. Причому у виграші опиниться і Молдова, і Україна, вважає Коваленко.

Оглядач Олександр Коваленко — про потенційний наступ на Одесу

Придністров'я вже давно хоче увійти до складу Росії

Новий з'їзд стане сьомим за рахунком. У 1990-91 роках такі заходи проводилися чотири рази, щоб оголосити незалежність, п'ятий — у 1995 році, щоб затвердити "конституцію" регіону.

На з'їзді 2006 року йшлося про референдум про входження до складу РФ. Його провели того ж року. Місцевий центрвиборчком оголосив, що понад 97% жителів підтримали майбутнє входження Придністров'я до складу РФ.

Нагадаємо, що, за словами командира 3 ОШБр, у Придністров'ї давно перебуває російський контингент.

Також повідомлялося, що Управління з реінтеграції уряду Молдови заявило, що відстежує становище в регіоні й підтримує контакти з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.