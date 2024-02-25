Приєднання Придністров'я до РФ: Зеленський розповів, як реагуватиме Україна (відео)

За словами глави держави, Україна не отримувала жодних запитів від Молдови щодо потенційного надання військової допомоги. Він вважає, що жителі анклаву навряд чи зважаться на приєднання до Росії.

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Президент України Володимир Зеленський не вірить, що невизнане Придністров'я наступного тижня, 28 лютого, попроситься до складу Російської Федерації. Про це сказав 25 лютого на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

За його словами, Молдова не зверталася до України з проханням про потенційне надання військової допомоги у розв'язанні можливого конфлікту в Придністров'ї.

"У нас війна триває — це перше. Ми воюємо з РФ — це друге. Молдова до нас із будь-якими подібними запитами (про потенційне надання військової допомоги — ред.) не зверталася — це третє. Четверте, я не впевнений, що придністровці на це підуть ("приєднання" до РФ — ред.). Я не впевнений, з наявної в мене інформації", — заявив Зеленський.

Що відомо про ситуацію в Придністров'ї

22 лютого "придністровський" опозиціонер Геннадій Чорба заявив, що 28 лютого відбудуться збори "депутатів усіх рівнів", які нібито від імені жителів регіону попросять Кремль про приєднання до Росії. 29 лютого Володимир Путін може ухвалити відповідне рішення. Якщо рішення все ж таки буде ухвалено, тоді на регіон можуть чекати великі наслідки. В Управлінні з реінтеграції уряду Молдови заявили, що Офіс політики реінтеграції стежить за ситуацією і перебуває в постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами.

За даними української розвідки, повідомлення про те, що "депутати" невизнаної республіки нібито збираються звернутися до Володимира Путіна з проханням про приєднання до РФ, поширюють із метою дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Інформація, що "ПМР" буде проситися до РФ, не відповідає дійсності", — заявили ГУР.

Нагадаємо, 24 лютого Придністров'я заявило про загрозу терактів з боку Молдови. Ще в січні Інститут вивчення війни попереджав, що Росія може почати війну в Молдові, "захищаючи гноблених".