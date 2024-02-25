"Я в позитиві від відповіді партнерів": Зеленський розповів про надання ATACMS на 300 км

За словами Володимира Зеленського, Україна розраховує отримати далекобійні ракети від США, і Росія розуміє, як Сили оборони використовуватимуть це озброєння на фронті.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він перебуває в позитиві від нещодавньої відповіді українських партнерів щодо надання українській стороні американських далекобійних ракет ATACMS із дальністю до 300 км. Про це сказав 25 лютого на пресконференції за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

Володимир Зеленський заявив, що позитивно бачить перспективи отримання Україною від США далекобійних ракет ATACMS.

"Ми розуміємо, для чого вони нам потрібні, і Росія розуміє, що ми будемо з цим робити. Ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я б відповів вам узагальнено, якщо можна: я перебуваю в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів щодо цієї зброї (ATACMS з дальністю 300 км — ред.)", — зазначив президент України.

Зеленський про підтримку Франції

Президент також зазначив, що в нього нещодавно була зустріч із французьким колегою Еммануелем Макроном. Зеленський заявив, що задоволений підписанням договору про гарантії безпеки для України. Також він анонсував приїзд президента Франції в Україну.

"Ми очікуємо приїзду Еммануеля Макрона в Україну. І він тут буде. Я розумію, коли буде. Через безпеку не кажу конкретну дату. Це буде скоро. Я думаю, що там з'являться ще деякі деталі підтримки України. Важливі. Нові", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, в межах коаліції артилерії від французької сторони очікується кілька десятків артилерійських систем.

Ракети ATACMS для ЗСУ: що відомо

23 лютого під час брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що США готові надати Україні всю необхідну військову підтримку, включно з балістичними ракетами ATACMS. Однак, перешкодою для цього стає відмова Конгресу затвердити відповідний фінансовий пакет для забезпечення оборонних потреб Збройних сил України.

Крім цього, 21 лютого військовий оглядач Давид Шарп розповів про нові ATACMS, які можуть передати США. За його словами, якщо ЗСУ отримають нові ракети з радіусом дії 300 кілометрів та унітарною боєголовкою, то це, безумовно, розширить можливості українських військових щодо влучання, наприклад, по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, що Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.