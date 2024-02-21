Згодиться для HIMARS: експерт про нові ATACMS, які можуть передати США (відео)

За словами військового оглядача Давида Шарпа, існує інший ефективний варіант ракет із гарним радіусом дії — високоточні боєприпаси GLSDB з дальністю до 150-160 кілометрів, які також можна запускати з реактивних систем HIMARS.

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США пообіцяли передати Україні сучасніші модифікації балістичних ракет ATACMS із більшим радіусом дії. Які можливості й переваги матимуть Збройні сили України, коли дочекаються на них, розповів військовий оглядач Давид Шарп в ефірі "24 Каналу".

Він підкреслив, що в жовтні 2023 року Україна вже отримувала ракети ATACMS із касетними боєголовками й дальністю дії 165 кілометрів.

"Цією зброєю будівлю або міст не знищиш, але удари по аеродромах можуть бути ефективними. Проте дальність 165 кілометрів — це зовсім не покриття Криму. Це дещо покриття континентальної окупованої території та трохи території півострова. До речі, їх передали замало", — уточнив Шарп.

Якщо ж ЗСУ отримують нові ракети з радіусом дії 300 кілометрів і унітарною боєголовкою, то це, за словами оглядача, звичайно, розширить можливості українських військових щодо влучання, наприклад, по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму (в разі відсутності негласної заборони їх використання) або в глибині інших захоплених ворогом власних територій.

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Проте Шарп сумнівається, що США передадуть ракети у великій кількості. Він визнав, що все літо 2023 року сподівався: Америка вже близька до рішення.

"Уся логіка говорила, що рішення має бути ухвалено, тим паче, що Велика Британія тв Франція навели приклад і дали Україні ракети відповідної дальності, хоча й повітряного базування. Це було дивно", — прокоментував оглядач ситуацію з американською допомогою.

Як підкреслив Шарп, наразі Україні вчергове повідомили про подібне рішення, та ще й на тлі подій у Конгресі.

"Можна припустити, якщо військову допомогу для України нарешті розморозять у США, то дійсно тоді будуть ракети ATACMS. Але все ж варто дочекатися на політичне рішення конкретно щодо цих ракет", — підкреслив оглядач.

Варіанти ракет, подібних до ATACMS

Шарп додав, що існує інший варіант — високоточні боєприпаси GLSDB з дальністю до 150-160 кілометрів, які є гібридами ракет і бомб, що також можливо використовувати системами HIMARS. Оглядач запевнив, що цих бомб достатньо в американської адміністрації — чи не десятки тисяч на складах, так само, як і ракетних двигунів для їх виготовлення. Тож, підкреслив він, якщо розморозиться фінансування, можна буде налагодити виробництво цих бомб у такій кількості, що визначатиме значний потенціал для постачання.

"Ракети на 300 кілометрів також згодяться. Тоді буде значно менша прив'язка до повітряних носіїв і буде більше боєприпасів, що досягають різних цілей на великій дальності", — зауважив Шарп.

Він додав, що це надасть і значну кількість, і варіативність, і гнучкість для можливостей ЗСУ, бо якщо є прив’язка до літака Су-24 та його обслуговування, за яким ретельно стежать росіяни та намагаються влучити своїми ракетами по аеродромах базування цих повітряних носіїв, то це дещо знижує ефективність.

"Інша справа, коли можна застосовувати старий добрий HIMARS, який уже освоєно та який може використовувати ці боєприпаси із землі", — констатував Шарп.

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Нагадаємо, що Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.