Для ударів углиб Криму: Україна може отримати потужні балістичні ракети великої дальності, — ЗМІ

США схиляються до постачання версії ракети ATACMS більшого радіуса дії. Для цього потрібно, аби Конгрес схвалив збільшення фінансування для України, розповіли журналісти.

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Сполучені Штати Америки можуть надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності. Про це повідомило видання NBC News.

Видання з покликанням на двох офіційних осіб у США заявило, що наразі адміністрація Байдена працює над запитом українських чиновників щодо надання озброєння.

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Постачання ATACMS

США почали постачати Україні тактичні ракетні системи ATACMS наприкінці 2023 року, проте це старіші моделі та середньої дальності. Нині країна схиляється до постачання версії ракети більшого радіуса дії, що дозволить Україні завдати удари далі вглиб тимчасово окупованому Криму.

Через спротив колишнього президента США Дональда Трампа та республіканців залишається невизначеним фінансування країни для постачання зброї в Україну. За словами представників Міноборони, країна має обмежений запас ATACMS, тому "навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення запасів США".

Натомість два американські чиновники заявили, що якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги. До того ж США готові відправити Україні боєприпаси й артилерію. Також офіційні особи не виключають звернення до союзників із проханням надати ракети Україні та поповнити власні запаси.

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Речник Міністерства оборони зауважив, що без додаткового законопроєкту про фінансування США не мають пакет допомоги у сфері безпеки, який можна надати Україні.

"Водночас я не міркуватиму про вміст будь-яких майбутніх пакетів, якщо буде ухвалене доповнення. Ми повідомимо вас, якщо це зміниться та якщо у нас буде новий пакет для оголошення", — сказав він.

Нагадаємо, 25 січня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що Україна зможе захистити певну частину території від атак ЗС РФ. Для цього ЗСУ отримають необхідні літаки та ракети.

15 лютого стало відомо, що Іспанія передасть Україні броньовані гусеничні машини M113 і інше обладнання. Зокрема, зброю для проти повітряної оборони, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.