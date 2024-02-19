ATACMS для України: які модифікації можуть передати США для ударів по Криму (інфографіка)

За словами журналістів, Україна може отримати модифікацію ATACMS Block IA, яка має касетну бойову частину з 300 суббоєприпасами.

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Білий дім працює над тим, щоб передати ЗСУ балістичні ракети ATACMS, які уражають цілі на відстані 300 кілометрів, про що раніше повідомляли американські ЗМІ. Україна може отримати одну з двох модифікацій таких ракет, повідомляє "24 канал".

ATACMS Блок IA

За словами журналістів, ракети цієї модифікації з'явилися 1998 року. Вона має касетну бойову частину, яка несе близько 300 суббоєприпасів. Кожен касетний суббоєприпас накриває територію площею 15 квадратних метрів. Ракета уражає цілі на відстані 290 кілометрів. Похибка влучання становить до 25 метрів.

"Поліпшення системи навігації зробило цю ракету в 10 разів точнішою, ніж ті, які Україна вже використовувала минулої осені", — сказано в матеріалі.

У матеріалі йдеться, що такі ракети підходять для ударів по військових об'єктах, складах, штабах тощо. Швидкість ракет ATACMS становить до 3 600 кілометрів на годину. Тобто для того, щоб долетіти до цілі на відстані 290 кілометрів, ракеті потрібно менш як 5 хвилин. Тому перехопити цю ракету майже неможливо.

Ракети ATACMS Фото: 24 канал

ATACMS Блок IVA

Видання пише, що це найновіша модифікація ракет ATACMS, яку має на озброєння армія США. Вона має унітарну бойову частину вагою 227 кілограмів. Б'є на відстані 300 кілометрів. Такі ракети можна швидко перезаряджати на пускових установках. ATACMS Block IVA вражає конкретну ціль із мінімальним ураженням прилеглих до неї об'єктів. Вона підходить для ударів по фортифікаційних спорудах і бункерах.

ATACMS для України: куди дістануть нові ракети

Видання пише, що американські чиновники не уточнили, які саме ракети США хочуть передати Україні. Вони лише заявили, що ЗСУ з їхньою допомогою отримають можливість завдавати ударів по окупованому Криму. Передбачається, що це може бути модифікація Block IA з 300 касетними суббоєприпасами і дальністю ураження до 290 кілометрів. З її допомогою Сили оборони зможуть атакувати аеродроми, скупчення техніки, системи ППО та інші об'єкти на півострові.

Куди можуть дістати ракети ATACMS Фото: Deep Sleep

За словами журналістів, такі ракети зможуть дістати до будь-якого об'єкта на окупованій території України. Якщо удар завдаватиметься з Миколаївської області, то ЗСУ зможуть уразити ціль у Севастополі або вдарити по Кримському мосту. На ситуацію також вплине те, що балістичні ракети важко збивати.

Куди можуть дістати ракети ATACMS Фото: DeepState

За словами журналістів, Палата представників США досі не проголосувала за законопроєкт фінансування допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а тому передача ракет може зіткнутися з проблемами.

Нові ATACMS для України: що відомо

Американські журналісти 19 лютого повідомили, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності. Наразі адміністрація Байдена працює над запитом українських посадовців щодо надання озброєння. Представник Міністерства оборони зазначив, що без додаткового законопроєкту про фінансування США не мають пакету безпекової допомоги, який можна надати Україні.

"Водночас я не буду міркувати про зміст будь-яких майбутніх пакетів, якщо буде ухвалено доповнення. Ми повідомимо вам, якщо це зміниться, і якщо у нас буде новий пакет для оголошення", — сказав він.

Нагадаємо, що Палата представників США пішла на канікули, не розглянувши законопроєкт про допомогу Україні. Вона повернеться до Конгресу тільки 28 лютого. У Білому домі заявили, що таке рішення підриває національну безпеку.