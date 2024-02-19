ATACMS для Украины: какие модификации могут передать США для ударов по Крыму (инфографика)

По словам журналистов, Украина может получить модификацию ATACMS Block IA, которая имеет кассетную боевую часть с 300 суббоеприпасами.

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Белый дом работает над тем, чтобы передать ВСУ баллистические ракеты ATACMS, которые поражают цели на расстоянии 300 километров, о чем ранее сообщали американские СМИ. Украина может получить одну из двух модификаций таких ракет, сообщает "24 канал".

ATACMS Block IA

По словам журналистов, ракеты этой модификации появились в 1998 году. Она имеет кассетную боевую часть, которая несет около 300 суббоеприпасов. Каждый кассетный суббоеприпас накрывает территорию площадью 15 квадратных метров. Ракета поражает цели на расстоянии 290 километров. Погрешность попадания составляет до 25 метров.

"Улучшение системы навигации сделало эту ракету в 10 раз точнее чем те, которые Украина уже использовала прошлой осенью", — сказано в материале.

В материале говорится, что такие ракеты подходят для ударов по военным объектам, складам, штабам и прочему. Скорость ракет ATACMS составляет до 3 600 километров в час. То есть для того, чтобы долететь до цели на расстоянии 290 километров, ракете нужно менее 5 минут. Поэтому перехватить эту ракету почти невозможно.

Ракеты ATACMS Фото: 24 канал

ATACMS Block IVA

Издание пишет, что это самая новая модификация ракет ATACMS, которую имеет на вооружения армия США. Она имеет унитарную боевую часть весом 227 килограммов. Бьет на расстоянии 300 километров. Такие ракеты можно быстро перезаряжать на пусковых установках. ATACMS Block IVA поражает конкретную цель с минимальным поражением прилегающих к ней объектов. Она подходит для ударов по фортификационным сооружениям и бункерам.

ATACMS для Украины: куда достанут новые ракеты

Издание пишет, что американские чиновники не уточнили, какие именно ракеты США хотят передать Украине. Они лишь заявили, что ВСУ с их помощью получат возможность наносить удары по оккупированному Крыму. Предполагается, что это может быть модификация Block IA с 300 кассетными суббоеприпасами и дальностью поражения до 290 километров. С ее помощью Силы оборону смогут атаковать аэродромы, скопления техники, системы ПВО и другие объекты на полуострове.

Куда могут достать ракеты ATACMS Фото: Deep Sleep

По словам журналистов, такие ракеты смогут достать до любого объекта на оккупированной территории Украины. Если удар будет наноситься из Николаевской области, то ВСУ смогут поразить цель в Севастополе или ударить по Крымскому мосту. На ситуацию также повлияет то, что баллистические ракеты тяжело сбивать.

Куда могут достать ракеты ATACMS Фото: DeepState

По словам журналистов, Палата представителей США до сих пор не проголосовала за законопроект финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню, а потому передача ракет может столкнуться с проблемами.

Новые ATACMS для Украины: что известно

Американские журналисты 19 февраля сообщили, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности. Сейчас администрация Байдена работает над запросом украинских чиновников о предоставлении вооружения. Представитель Министерства обороны отметил, что без дополнительного законопроекта о финансировании США не имеют пакет помощи в сфере безопасности, который можно предоставить Украине.

"В то же время я не буду рассуждать о содержании любых будущих пакетов, если будет принято дополнение. Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления", — сказал он.

Напомним, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.