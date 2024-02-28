В ISW оцінили загрозу вторгнення ЗС РФ в Україну з Придністров'я

Аналітики не спостерігають жодних чітких ознаки російських військових підготовок до втручання в Придністров'я, а нещодавній проліт БПЛА над Молдовою має більше прямих наслідків для суверенітету країни, ніж для української безпеки.

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В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські сили, які зараз знаходяться в Придністров'ї, не здатні становити серйозну військову загрозу для України. Про це пише ISW у зведенні від 28 лютого.

Українські офіційні особи заявили, що російські БПЛА залетіли в повітряний простір Молдови в ніч з 26 на 27 лютого під час серії російських ударів по Україні. Однак Міністерство оборони Молдови заперечило, що будь-які безпілотники літали над їхньою територією.

Водночас в ISW зазначають, що російські сили, які продовжують перебувати у Придністров'ї, не можуть створити серйозну військову загрозу для України, якщо не отримують підкріплень. А його Росія, ймовірно, не здатна переправити до цього регіону швидко і в серйозних масштабах.

"ISW не спостерігає жодних чітких ознаки російських військових підготовок до втручання в Придністров'я чи Молдову загалом. Політ безпілотника над повітряним простором Молдови має більше прямих наслідків для суверенітету Молдови, ніж для безпеки України", — кажуть в ISW.

Крім того, аналітики заявили, що змінюють свій попередній прогноз щодо запланованого на 28 лютого конгресу депутатів Придністров'я, пов'язаного з обговоренням економічної політики Молдови, зокрема, змін до Митного кодексу країни, що набули чинності з 1 січня 2024 року.

22 лютого експерти Інституту вивчення війни оприлюднили попереджувальний прогноз і оцінили, що офіційні особи Придністров’я можуть закликати до проведення референдуму щодо приєднання до Росії під час відповідного конгресу депутатів Придністров’я 28 лютого, аби підтримати російські гібридні операції, спрямовані на політичну та соціальну дестабілізацію Молдови.

Такий прогноз аналітики аргументували тим, що на останньому з’їзді депутатів Придністров’я у березні 2006 року, прийняли рішення про проведення референдуму про незалежність Придністров’я та подальше приєднання до Росії. Конгрес 2006 року також відбувся через кілька тижнів після того, як Україна запровадила нові митні правила для Придністров’я.

"Хоча референдум отримав переважну підтримку населення в 2006 році, ні Росія, ні Придністров'я на той час не розробили правових механізмів для анексії", — додають у зведенні.

Однак нині Молдова змінила свій Митний кодекс, аби узгодити його з правилами ЄС: це було однією з умов, які мала виконати країна на шляху до членства у Євросоюзі.

"Раніше Молдова звільнила придністровські підприємства від сплати мита уряду Молдови за придністровський імпорт з ЄС та експорт до ЄС і натомість дозволила придністровським підприємствам сплачувати мита уряду Придністров’я. Придністров’я відреагувало на зміни від січня 2024 року, які вимагали від придністровського бізнесу сплачувати обов’язкові збори уряду Молдови, збільшивши податки для близько 2000 молдовських підприємств у Придністров’ї, але президент Придністров’я Вадим Красносельський 24 лютого заявив, що митні платежі до бюджету Придністров’я все одно зменшилися на 18 відсотків з початку 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Основні гравці Придністров'я мають різні економічні та політичні інтереси. Проєкт критичних загроз Американського інституту підприємництва (CTP) раніше оцінив, що Придністров’я є "мафіозною державою", якою керує Віктор Гушан, чия компанія Sheriff Enterprises контролює більшу частину економіки Придністров’я та отримує значну частину державних витрат.

Підприємства Гушана були значно орієнтовані на ЄС після того, як Молдова підписала торгову угоду з ЄС у 2014 році, яка гарантувала безмитний доступ до ринків Європейського Союзу.

"Підприємства Гушана також виграли б від відновлення хороших українсько-придністровських відносин, оскільки Придністров’я імпортувало та експортувало більшість своїх товарів через Україну, доки Україна не закрила ці кордони у 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії — факти, які дали б Гушану вагомі підстави протистояти приєднанню Придністров'я до Росії з економічних причин", — розповіли експерти, додавши, що посадовці ЄС вже заявляли, що Молдова може приєднатися до Євросоюзу й без Придністров'я.

Як зазначили у ISW, Гушан може віддати перевагу західноорієнтованій Молдові, в якій Придністров'я користується спеціальними податковими винятками, ніж приєднанню до Росії чи членству Молдови в ЄС без Придністров'я.

Проте Молдова, за словами аналітиків, навряд чи скасує зміни в митному кодексі, враховуючи її нинішнє зобов’язання вступити в ЄС. Таким чином, розрахунок Гушана є складним, і його переваги наразі неясні. В ISW пообіцяли надати оновлення після конгресу депутатів 28 лютого.

Росія також може спробувати використати у своїх інтересах поточну ситуацію у Придністров'ї. Гушан, ймовірно, конкурує з Міністерством державної безпеки (МГБ) Придністров’я, яке, як повідомляється, є "відділом" ФСБ, котра отримує накази від Кремля.

"Громадяни обох регіонів Молдови, що перебувають під впливом Росії — Придністров’я та Гагаузії — активно нещодавно протестували проти нового Митного кодексу Молдови. Росія може спробувати використати внутрішню опозицію молдовській політиці, щоб посіяти нестабільність у Молдові та затримати вступ Молдови до ЄС", — резюмували експерти.

Нагадаємо в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що дві ракети, які атакували Українські міста у ніч на 27 лютого, вдалося знищити в Дніпропетровській області, а ще 4 БПЛА в Кіровоградській області. Маршрут одного з дронів провокативно рухався траєкторією з перетином державного кордону з Молдовою в Одеській області.