В ISW оценили угрозу вторжения ВС РФ в Украину из Приднестровья

Аналитики не наблюдают никаких четких признаков российских военных приготовлений к вмешательству в Приднестровье, а недавний пролет БПЛА над Молдовой имеет больше прямых последствий для суверенитета страны, чем для украинской безопасности.

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В Институте изучения войны (ISW) считают, что российские силы, которые сейчас находятся в Приднестровье, не способны представлять серьезную военную угрозу для Украины. Об этом пишет ISW в сводке от 28 февраля.

Украинские официальные лица заявили, что российские БПЛА залетели в воздушное пространство Молдовы в ночь с 26 на 27 февраля во время серии российских ударов по Украине. Однако Министерство обороны Молдовы отрицало, что какие-либо беспилотники летали над их территорией.

В то же время в ISW отмечают, что российские силы, которые продолжают находиться в Приднестровье, не могут создать серьезную военную угрозу для Украины, если не получают подкреплений. А его Россия, вероятно, не способна переправить в этот регион быстро и в серьезных масштабах.

"ISW не наблюдает никаких четких признаков российских военных приготовлений к вмешательству в Приднестровье или Молдову в целом. Полет беспилотника над воздушным пространством Молдовы имеет больше прямых последствий для суверенитета Молдовы, чем для безопасности Украины", — говорят в ISW.

Кроме того, аналитики заявили, что меняют свой предыдущий прогноз относительно запланированного на 28 февраля конгресса депутатов Приднестровья, связанного с обсуждением экономической политики Молдовы, в частности, изменений в Таможенный кодекс страны, вступивших в силу с 1 января 2024 года.

22 февраля эксперты Института изучения войны обнародовали предупредительный прогноз и оценили, что официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России во время соответствующего конгресса депутатов Приднестровья 28 февраля, чтобы поддержать российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.

Такой прогноз аналитики аргументировали тем, что на последнем съезде депутатов Приднестровья в марте 2006 года, приняли решение о проведении референдума о независимости Приднестровья и дальнейшем присоединении к России. Конгресс 2006 года также состоялся через несколько недель после того, как Украина ввела новые таможенные правила для Приднестровья.

"Хотя референдум получил подавляющую поддержку населения в 2006 году, ни Россия, ни Приднестровье в то время не разработали правовых механизмов для аннексии", — добавляют в сводке.

Однако сейчас Молдова изменила свой Таможенный кодекс, чтобы согласовать его с правилами ЕС: это было одним из условий, которые должна была выполнить страна на пути к членству в Евросоюзе.

"Ранее Молдова освободила приднестровские предприятия от уплаты пошлины правительства Молдовы за приднестровский импорт из ЕС и экспорт в ЕС и взамен позволила приднестровским предприятиям платить пошлины правительства Приднестровья. Приднестровье отреагировало на изменения от января 2024 года, которые требовали от приднестровского бизнеса платить обязательные сборы правительства Молдовы, увеличив налоги для около 2000 молдавских предприятий в Приднестровье, но президент Приднестровья Вадим Красносельский 24 февраля заявил, что таможенные платежи в бюджет Приднестровья все равно уменьшились на 18 процентов с начала 2024 года", — говорится в сообщении.

Основные игроки Приднестровья имеют разные экономические и политические интересы. Проект критических угроз Американского института предпринимательства (CTP) ранее оценил, что Приднестровье является "мафиозным государством", которым руководит Виктор Гушан, чья компания Sheriff Enterprises контролирует большую часть экономики Приднестровья и получает значительную часть государственных расходов.

Предприятия Гушана были значительно ориентированы на ЕС после того, как Молдова подписала торговое соглашение с ЕС в 2014 году, которое гарантировало беспошлинный доступ к рынкам Европейского Союза.

"Предприятия Гушана также выиграли бы от восстановления хороших украинско-приднестровских отношений, поскольку Приднестровье импортировало и экспортировало большинство своих товаров через Украину, пока Украина не закрыла эти границы в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России — факты, которые дали бы Гушану веские основания противостоять присоединению Приднестровья к России по экономическим причинам", — рассказали эксперты, добавив, что чиновники ЕС уже заявляли, что Молдова может присоединиться к Евросоюзу и без Приднестровья.

Как отметили в ISW, Гушан может предпочесть западноориентированную Молдову, в которой Приднестровье пользуется специальными налоговыми исключениями, чем присоединение к России или членство Молдовы в ЕС без Приднестровья.

Однако Молдова, по словам аналитиков, вряд ли отменит изменения в таможенном кодексе, учитывая ее нынешнее обязательство вступить в ЕС. Таким образом, расчет Гушана является сложным, и его преимущества пока неясны. В ISW пообещали предоставить обновление после конгресса депутатов 28 февраля.

Россия также может попытаться использовать в своих интересах текущую ситуацию в Приднестровье. Гушан, вероятно, конкурирует с Министерством государственной безопасности (МГБ) Приднестровья, которое, как сообщается, является "отделом" ФСБ, получающим приказы от Кремля.

"Граждане обоих регионов Молдовы, находящихся под влиянием России — Приднестровья и Гагаузии — активно недавно протестовали против нового Таможенного кодекса Молдовы. Россия может попытаться использовать внутреннюю оппозицию молдавской политике, чтобы посеять нестабильность в Молдове и задержать вступление Молдовы в ЕС", — резюмировали эксперты.

Напомним в оперативном командовании "Юг" сообщили, что две ракеты, которые атаковали украинские города в ночь на 27 февраля, удалось уничтожить в Днепропетровской области, а еще 4 БПЛА в Кировоградской области. Маршрут одного из дронов провокационно двигался по траектории с пересечением государственной границы с Молдовой в Одесской области.