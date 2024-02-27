"Провокационно заложенный маршрут": в ВСУ рассказали о нетипичной атаке Shahed (видео)

Российские оккупанты направили дроны в "нетипичные направления". По данным Сил обороны юга, один из беспилотников по своему маршруту пролетел несколько десятков километров над Молдовой.

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ВС РФ атаковали ночью украинские регионы беспилотниками, и один из них пересек границу с Молдовой. Деталями в эфире телемарафона 27 февраля поделилась начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"С 19:30 началась атака дронами типа Shahed, которые враг направлял в два нетипичных направления за нашей зоной ответственности. Это по Кировоградщине и в Одесскую область", — рассказала она.

Военная объяснила, что оккупанты пытались "разветвить сосредоточенность ПВО" и проверить ее готовность. Однако четыре дрона в Кировоградской области сбили. В то же время ВС РФ применили тактическую авиацию.

"С направления временно оккупированной Херсонщины на Кировоградщину направили две ракеты Х-59, которые также были уничтожены силами ПВО еще на подлете, в небе Днепровщины", — добавила Гуменюк.

Пресс-секретарь подтвердила, что один Shahed залетел на территорию Молдовы.

"Один из дронов, который был направлен в Одесскую область, имел очень сложное маневрирование. И, очевидно, провокационно был заложен маршрут с пересечением государственной границы на украинско-молдавском участке. Мы зафиксировали это пересечение границы. Пролетев там несколько десятков километров, дрон вернулся в воздушное пространство Украины и был уничтожен силами ПВО", — проинформировала Гуменюк.

По ее словам, в Молдове отрицают нарушение воздушного пространства, потому что не имеют достаточно информации. Военная подчеркнула, что такое за время полномасштабной войны происходит уже не впервые.

"Сначала говорят, что ничего не было, а потом происходит прояснение ситуации. Вполне вероятно, что предварительная информация была не очень тщательно проверена. Мы будем продолжать сотрудничество с нашими партнерами и я думаю, что очень скоро ясность будет внесена", — заявила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (об атаке дронов — с 0:56)

Напомним, в Минобороны РФ также заявили об атаке ночью на 27 февраля. Беспилотники атаковали Брянск и Белгородскую область.

В ВСУ рассказали, что российские оккупанты приближаются к Часовому Яру. Там строят оборонительные сооружения и готовятся "бить врага со всех направлений".