"Будем бить со всех направлений": ВС РФ приближаются к Часовому Яру, — командование (видео)

Противник использует для штурмов различные отряды и вездеходы. Однако в украинском войске не настроены устраивать врагу "легкую прогулку" по Донецкой области.

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На Бахмутском направлении строят оборонительные сооружения, а российские оккупанты проводят штурмы "в лоб" и по флангам. Деталями в эфире телемарафона 26 февраля поделился начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.

"Вблизи Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы. Враг уже достаточно близко к этому населенному пункту, однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так осуществить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям, из всего имеющегося вооружения, амуниции", — сказал он.

Спикер рассказал, что ВС РФ атакуют "как в лоб, так и по флангам". Речь идет о районе сел Ивановское и Богдановка. При этом враг использует различные штурмовые отряды — десантников, "Шторм Z", "Шторм V" и подразделения спецподразделения "Ахмат". Кроме того, для того, чтобы добраться до линии фронта, российские штурмовики используют вездеходы.

Упомянутые населенные пункты на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Также Евлаш прокомментировал ситуацию на Купянском направлении. По его словам, там "достаточно мощные фортификации" начали возводить еще осенью.

"Сейчас продолжается возведение фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, которые являются долговременными оборонительными точками, кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Внедряются минные поля на наиболее угрожающих участках", — объяснил военный.

Он добавил, что на менее угрожающих участках используют колючую проволоку, противотанковые мины, ряд противотанковых рвов, минирование и тому подобное.

"Врагу сейчас не будет легко пройти, поскольку мы контролируем основные господствующие высоты на этом направлении, чтобы наносить огневое поражение еще на опережение, выявляем, отслеживаем их перемещение противника и задаем огневое поражение еще на рубежах выдвижения в атаку", — заверил Евлаш.

Комментарий Ильи Евлаша (о строительстве оборонительных сооружений — с 4:00)

Напомним, в ISW проинформировали, что ВС РФ вернули стратегическую инициативу и могут продолжить наступление на любом участке фронта.

В DeepState сообщили, что российской армии удалось продвинуться в Донецкой области. По данным аналитиков, Степное и Северное — оккупированы.