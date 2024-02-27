ВС РФ перехватили инициативу на фронте и продвигаются вперед, — ISW

По словам аналитиков, пока что противник может проводить наступление на любом участке поле боя, однако у Сил обороны уже есть план для противодействия ВС РФ.

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Российские оккупанты могли вернуть себе стратегическую инициативу на поле боя. Связано это с последними успехами противника. Такое мнение было озвучено в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 26 февраля.

По данным аналитиков, на всем театре боевых действий противник якобы перехватил инициативу и может продолжить проводить наступательные операции фактически на любом участке фронта.

О планах ВС РФ говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его информации оккупанты готовят новое наступление, начало которого запланировано на конец мая или начало июня текущего года. Украинские военные также не сидят без дела и уже подготовили четкий план того, как российским войскам противодействовать.

Аналитики из ISW все же считают, что к данной минуте инициатива находится в руках противника. Именно Россия, по их мнению, якобы сможет определять время, место и масштаб будущих наступательных операций.

Также было отмечено, что если ВСУ в течение 2024 года будут вести активную оборону, то стратегическая инициатива может так и остаться в руках врага. У российских оккупантов будет возможность маневрировать концентрацией резервов и они будут определять, куда и как их распределять на поле боя.

В то же время, Силы обороны могут вернуть себе инициативу и ВС РФ будут лишены этих возможностей. Для этого необходимо иметь достаточно средств для проведения собственных наступательных операций в этом году.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовит для войны сразу два плана и многое будет зависеть от Соединенных Штатов Америки, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если Вашингтон выделит помощь, то ВСУ будут проводить контрнаступление. Если этого не произойдет, то им придется сосредоточиться только на обороне.