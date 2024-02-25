ВС РФ расстреляли девятерых военнопленных ВСУ возле Бахмута, — DeepState (карта)

Аналитики отметили, что была надежда на то, что украинские защитники с этой позиции выжили и в плену, но оккупанты их убили. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН и Международный Комитет Красного Креста из-за действий россиян.

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Российские оккупанты на Бахмутском направлении расстреляли девятерых украинских военнопленных. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

В сообщении говорится о том, что казнь украинцев осуществили 24 февраля. Военное преступление, вероятно, произошло вблизи населенного пункта Ивановское.

Аналитики предполагают, что россияне могли расстрелять бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко или из приданных ей подразделений. Среди казненных могли быть раненые военные.

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По этическим соображениям Фокус не публикует видео казни украинских военнопленных.

Аналитики отметили, что была надежда на то украинские защитники с этой позиции выжили и в плену. На видео, которое сегодня было опубликовано, зафиксирована казнь бойцов Сил Обороны.

"Стоит трудная задача мотивировать врага перестать таким заниматься, потому что в плен может попасть любой", — говорится в сообщении DeepState.

Фото: Google Maps

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, в Telegram заявил, что Россия снова совершила военное преступление. Именно в Бахмутском районе 24 февраля оккупанты расстреляли украинских пленных.

Точное количество казненных россиянами украинцев ему неизвестно, вероятно бойцов было по меньшей мере семь. Это украинские военнослужащие. Уже известно, из какой именно воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев.

Лубинец обратился с официальными письмами в ООН и Международный Комитет Красного Креста. Женевская конвенция, как отметил омбудсмен, российскими захватчиками не выполняется.

Напомним, 20 февраля стало известно, что украинские правоохранители начали расследование по факту расстрела оккупантами военнопленных Сил обороны вблизи населенного пункта Роботино в Запорожской области. Оккупанты приказали двум бойцам нацгвардейцам выйти из окопов, а затем расстреляли и убили еще одного, который лежал на земле.