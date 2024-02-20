Расстрел бойцов ВСУ под Работино: Офис генпрокурора начал расследование

Оккупанты приказали двум бойцам НГУ выйти из окопов. После этого их расстреляли и убили еще одного, который лежал на земле. В Офисе генпрокурора убийство пленных назвали нарушением Женевской конвенции.

Related video

Офис генпрокурора Украины начал расследование по факту расстрела оккупантами украинских военнопленных вблизи Работино в Запорожье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о происшествии стало известно 20 февраля благодаря публикации соответствующего видео в сети. Оккупанты расстреляли трех бойцов Нацгвардии, которые находились на опорном пункте после того, как они сдались в плен.

Согласно Женевской конвенции, лица из состава Вооруженных сил, которые сложили оружие, а также те, которые прекратили участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по любой другой причине, обращаются при любых обстоятельствах гуманно, без какой-либо дискриминации по признакам расы, цвета кожи, религии или верования, пола, происхождения или имущественного положения или любыми другими аналогичными критериями.

Расстрел бойцов НГУ под Работино 18 февраля: что известно

Происшествие произошло 18 февраля во время наступления на Работино. ВС РФ захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов и открыл огонь.

В ролике видно, как на одной из позиций российские военные приказали двум бойцам НГУ выйти из окопов. После этого противник открыл огонь и застрелил украинцев. Кроме этого, враг выстрелил еще в одного бойца, который лежал на земле.

Осторожно! Чувствительный контент!

Напомним, что раненые украинские военные, которых оставили на позиции "Зенит" в Авдеевке, связывались с родными. Один из бойцов рассказал, что ему предлагали бросить собратьев и бежать. Затем их захватили россияне и расстреляли.