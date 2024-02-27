Shahed в Молдове и ракеты из Воронежа: ВС РФ осуществили массированные удары по Украине

По данным командования, противник запустил по Украине 13 дронов-камикадзе и несколько ракет с разных направлений. В Воздушных силах не исключают, что ВС РФ для ударов могли применить северокорейские KN-23.

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В ночь на 27 февраля российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины. Они использовали как ракетное вооружение, так и ударные дроны. Результатами боевой работы поделились в Воздушных силах ВСУ.

По данным командования, противник запустил несколько ракет "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 1 противорадиолокационную Х-31П из временно оккупированных территорий в Херсонской и Донецкой областей.

Фиксировались в небе и вражеские дроны-камикадзе иранского происхождения Shahed, которые запускались из Приморско-Ахтарска и Курской области на территории России. Всего было 13 БПЛА.

Для того, чтобы предотвратить воздушное нападение пришлось применить истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей", — говорится в сообщении командования.

В оперативном командовании "Юг" также поделились, что две ракеты удалось уничтожить в Днепропетровской области, а еще 4 БПЛА в Кировоградской области. Маршрут одного из дронов провокационно двигался по траектории с пересечением государственной границы с Молдовой в Одесской области.

"Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько десятков километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны Украины", — говорится в сообщении.

Атака по Украине 27 февраля: сводка по регионам

По информации от "Суспiльне Полтава", в городе около 02:05 прозвучали звуки взрывов, а за несколько минут до этого в регионе был сигнал воздушной тревоги.

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале написал, что попаданий на территории региона зафиксировано не было, поэтому жителям необходимо сохранять спокойствие. Также не зафиксированы жертвы и пострадавшие.

В Сумской области за сутки противник осуществил 55 обстрелов территорий возле границы. Всего зафиксировано 296 взрывов. ВС РФ сбрасывают на населенные пункты авиационные бомбы, обстреливают их с РСЗО, САУ и другого вооружения.

В Днепропетровской ОВА поделились, что с самого вечера до утра противника обстреливал несколько раз Никопольский район.

"Из тяжелой артиллерии бил по районному центру, Мировской и Червоногригорьевской громадам. Всего направил туда 25 снарядов. Люди не пострадали. Поврежден один из лицеев. Там выбиты окна. Изуродованы грузовик и экскаватор", — говорится в сообщении.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале подтвердил информацию от Воздушных сил об уничтожении воздушных целей в пределах региона. Обошлось без последствий.

В Харьковской и Хмельницкой ОВА никак не отреагировали на ночную атаку на момент публикации материала.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что Россия ежемесячно производит до 130 ракет, среди которых есть как "Искандеры", так и "Кинжалы", о чем сообщили в ГУР. По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, из-за санкций противник начал заменять западные комплектующие отечественными. Соответственно, ракетное вооружение уже не соответствует заявленным характеристикам.