Shahed у Молдові та ракети з Воронежа: ЗС РФ здійснили масовані удари по Україні

За даними командування, противник запустив по Україні 13 дронів-камікадзе і кілька ракет із різних напрямків. У Повітряних силах не виключають, що ЗС РФ для ударів могли застосувати північнокорейські KN-23.

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У ніч на 27 лютого російські окупанти знову атакували мирні міста України. Вони використовували як ракетне озброєння, так і ударні дрони. Результатами бойової роботи поділилися в Повітряних силах ЗСУ.

За даними командування, противник запустив кілька ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, 4 керовані авіаційні ракети Х-59, а також 1 протирадіолокаційну Х-31П з тимчасово окупованих територій у Херсонській і Донецькій областях.

Фіксувалися в небі й ворожі дрони-камікадзе іранського походження Shahed, які запускалися з Приморсько-Ахтарська та Курської області на території Росії. Загалом було 13 БПЛА.

Для того, щоб запобігти повітряному нападу довелося застосувати винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", — йдеться в повідомленні командування.

В оперативному командуванні "Південь" також поділилися, що дві ракети вдалося знищити в Дніпропетровській області, а ще 4 БПЛА в Кіровоградській області. Маршрут одного з дронів провокативно рухався траєкторією з перетином державного кордону з Молдовою в Одеській області.

"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кілька десятків кілометрів і знову увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", — йдеться в повідомленні.

Атака по Україні 27 лютого: зведення по регіонах

За інформацією від "Суспільне Полтава", у місті близько 02:05 пролунали звуки вибухів, а за кілька хвилин до цього в регіоні був сигнал повітряної тривоги.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Фiлiп Пронін у своєму Telegram-каналі написав, що влучень на території регіону зафіксовано не було, тому жителям необхідно зберігати спокій. Також не зафіксовано жертв і постраждалих.

У Сумській області за добу противник здійснив 55 обстрілів територій біля кордону. Загалом зафіксовано 296 вибухів. ЗС РФ скидають на населені пункти авіаційні бомби, обстрілюють їх із РСЗВ, САУ та іншого озброєння.

У Дніпропетровській ОВА поділилися, що з самого вечора до ранку противника обстрілював кілька разів Нікопольський район.

"Із важкої артилерії гатив по районному центру, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджено один із ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор", — ідеться в повідомленні.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію від Повітряних сил про знищення повітряних цілей у межах регіону. Обійшлося без наслідків.

У Харківській і Хмельницькій ОВА ніяк не відреагували на нічну атаку на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що Росія щомісяця виробляє до 130 ракет, серед яких є як "Іскандери", так і "Кинджали", про що повідомили в ГУР. За словами заступника начальника української розвідки Вадима Скібіцького, через санкції противник почав замінювати західні комплектуючі вітчизняними. Відповідно, ракетне озброєння вже не відповідає заявленим характеристикам.