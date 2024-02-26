От "Искандеров" до "Кинжалов": Россия ежемесячно производит до 130 ракет, — ГУР

По словам заместителя начальника украинской разведки Вадима Скибицкого, из-за санкций противник начал заменять западные комплектующие отечественными. Соответственно, ракетное вооружение уже не соответствует заявленным характеристикам.

Related video

Российским оккупантам удалось увеличить производство ракет до 130 единиц в месяц. В то же время их качество существенно снизилось. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, противник продолжает масштабировать производство дальнобойного оружия и уже вышел на планку до 130 ракет в месяц, если брать в учет планы на февраль текущего года. Речь идет о ракетах класса "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-32 и "Кинжал".

"Необходимо сказать, что, действительно, планы у врага по производству есть, и россияне пытаются их выполнить, даже если есть ограничения по комплектующим за счет введения санкций. Например, мы знаем, что в РФ создан центр, который занимается сейчас вопросами замещения иностранных комплектующих, особенно электронной базы, на комплектующие российского производства", — заявил Вадим Скибицкий.

При этом, как продолжил представитель украинской разведки, замена западных комплектующих на отечественные привела к тому, что качество ракет значительно упало. Соответственно, они уже не отвечают тем характеристикам, которые были заявлены Россией изначально.

Также россияне очень редко стали использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Делается это для того, чтобы возобновить стратегический запас, который был потрачен во время массированных атак по Украине.

В 2024 году ВС РФ запускали ракеты "Калибр" дважды и потратили 5 штук — три 2 января и еще две 15 февраля. Перед этим обстрелы с этого вида оружия были лишь в сентябре.

"Россияне сейчас пытаются использовать более технологичное, более эффективное оружие, потому что эффективность работы нашей системы противовоздушной обороны по таким ракетам очень высока. Что по Х-101, что по "Калибрам", — добавил Вадим Скибицкий.

К слову, еще 28 августа прошлого года в ГУР заявляли, что с начала весны у противника не было возможности накапливать ракеты, а вот в конце лета у них был план выпустить 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Соответственно, за последние полгода прирост мощностей производства практически не произошел.

Напомним, 23 февраля Вадим Скибицкий заявлял, что РФ получила от КНДР 1,5 млн боеприпасов прошлого века, половина из которых не срабатывает. По его словам, россиянам не хватает собственных мощностей производства. Это касается как снарядов, так и ракет. В результате Москва вынуждена обращаться к союзникам.