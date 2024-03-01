"Мы не можем позволить это сделать": Санду отреагировала на обращение "ПМР" к Москве (видео)

Президент Молдовы заявила, что Россия не может ничего сделать в Приднестровье, пока не поменяет власть в Кишиневе.

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Россия хочет напугать молдаван провокациями в Приднестровье, а Тирасполь желает получить деньги Кремля. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, в эфире программы Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV 29 февраля.

По словам политика, российская пропаганда распространила информацию о собрании в так называемой "ПМР" как возможную аннексию Приднестровья.

"Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы мы были беспозвоночными, чтобы нами руководили коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило в течение многих лет. Мы не можем позволить это сделать", — сказала Санду.

По ее словам, нужно сохранять мир. Пока Россия ничего не может сделать в Приднестровье. Чтобы у Москвы что-то получилось, ей нужно сменить власть в Кишиневе.

"Хочу быть предельно ясной. Мы ничего не имеем против россиян, мы против российских танков. Мы просто хотим, чтобы Российская Федерация, как и другие государства, уважала Молдову, выбор граждан Молдовы. Мы — демократическая страна, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать", — сказала политик.

Майя Санду на программе Cabinetul din umbră

Обращение Приднестровья к Москве: что известно

Напомним, что 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Местные депутаты обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой "ПМР" в условиях "усиления давления Молдовы".

Позже в России ответили на обращение от Приднестровья. В Госдуме пообещали рассмотреть обращение и провести консультации с президентом России Владимиром Путиным и МИД.

В ГУР Минобороны Украины также прокомментировали обращение Приднестровья к РФ. В украинской разведке считают, что начавшаяся активная кампания относительно планов Приднестровья обратиться к Путину о присоединении к РФ указывает на наличие "заинтересованной стороны".

Уже 29 февраля США отреагировали на обращение Тирасполя к Москве. В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за событиями вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", заявили во внешнеполитическом ведомстве США.