Потуги Кремля потерпели поражение, — в ГУР прокомментировали обращение Приднестровья к РФ

То, что началась активная кампания относительно планов Приднестровья обратиться к Путину о присоединении к РФ указывает на наличие "заинтересованной стороны", говорят в украинской разведке.

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Обращение непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" к России о защите от Молдовы стало не таким, каким его ожидали в Кремле. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Сегодня, учитывая ситуацию в "ПМР", ничего не произошло. Россия не получила желаемого результата. В этой ситуации их потуги и политические, и информационные — потерпели поражение", — сказал Юсов.

Он отметил, то, что началась активная кампания относительно планов Приднестровья обратиться к российскому диктатору Владимиру Путину относительно присоединения к РФ указывает на наличие "заинтересованной стороны".

"Когда мы говорим о Молдове и Украине, то понятно, кто эта сторона", — добавил Юсов.

Напомним, что 28 февраля в ПМР проходит съезд так называемых депутатов всех уровней. Происходит он во Дворце республики в Тирасполе. Власти непризнанного Приднестровья заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. "Депутаты" намерены обратиться к Владимиру Путину за помощью.

25 февраля в украинской разведке заявили, что депутаты непризнанного Приднестровья не будут обращаться на съезде к Владимиру Путину по поводу принятия "республики" в состав РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что непризнанное Приднестровье попросится в состав Российской Федерации.