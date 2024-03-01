"Серьезная проблема": Приднестровью надо поставить "жесткий ультиматум", — эксперт (видео)

Политолог Виталий Андриевский объяснил, что от Приднестровья можно требовать демилитаризации. По его словам, на территории региона находятся 1,2 тысячи российских бойцов и 10-тысячная местная армия, личный состав которой может удвоиться.

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Непризнанное Приднестровье попросило о помощи у РФ, заявив об "усилении давления Молдовы". Директор Института эффективной политики Республики Молдова Виталий Андриевский в эфире телемарафона 29 февраля рассказал, как теперь стоит действовать Украине и Молдове.

"Что такое Приднестровье? Когда-то (Дмитрий, — ред.) Рогозин назвал Приднестровье "непотопляемым авианосцем". Он используется Россией для дестабилизации ситуации в Молдове. Мы не контролируем эту территорию, она, по сути, оккупирована. И безусловно для нас это достаточно серьезная проблема", — объяснил он.

Эксперт отметил, что в то же время Приднестровье является проблемой и для Украины. В условиях войны с РФ украинцы должны оглядываться на регион и быть готовыми к провокациям с той стороны.

Андриевский сообщил, что по разным оценкам численность армии Приднестровья составляет примерно 10 тысяч человек. Однако в случае проведения мобилизации это количество может почти удвоиться.

"Молдова не контролирует Приднестровье, Украина тем более не контролирует Приднестровье. А вот Россия через ФСБ, через другие силовые структуры достаточно контролирует этот регион, прежде всего силовой блок", — подчеркнул эксперт.

Он подтвердил, что нужно искать "решение проблемы" с Приднестровьем, но не обязательно сразу военным путем. Андриевский объяснил, что региону можно поставить "жесткий ультиматум" по демилитаризации, установив "конкретные сроки".

Кроме армии самого Приднестровья на его территории находится и часть российских военных. Речь идет примерно о 1,2 тысячи человек. Эксперт предположил, что часть из них вернулась бы в РФ, а другие остались бы из-за страха оказаться на фронте в роли оккупантов.

"Надо продумать систему мер. Не просто встречаться лидерам Молдовы и Украины и говорить, что "мы вместе". Надо подкреплять реальными, серьезными действиями, но на этом направлении. Потом еще и логистика, транзит через Молдову и так далее. Поэтому правильную проблему поднимают военные Украины", — добавил эксперт.

Комментарий Виталия Андриевского о "проблеме" Приднестровья — с 13:00

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что хотят рассмотреть обращение Приднестровья.

Ситуацию с Приднестровьем прокомментировал представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Он сообщил, что Вашингтон следит за событиями и твердо поддерживает Молдову.