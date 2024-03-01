"Серйозна проблема": Придністров'ю треба поставити "жорсткий ультиматум", — експерт (відео)

Політолог Віталій Андрієвський пояснив, що від Придністров’я можна вимагати демілітаризації. З його слів, на території регіону перебувають 1,2 тисячі російських бійців та 10-тисячна місцева армія, особовий склад якої може подвоїтись.

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Невизнане Придністров’я попросило про допомогу у РФ, заявивши про "посилення тиску Молдови". Директор Інституту ефективної політики Республіки Молдова Віталій Андрієвський в ефірі телемарафону 29 лютого розповів, як тепер варто діяти Україні та Молдові.

"Що таке Придністров'я? Колись (Дмитро, — ред.) Рогозін назвав Придністров'я "непотоплюваним авіаносцем". Він використовується Росією для дестабілізації ситуації в Молдові. Ми не контролюємо цю територію, вона, по суті, окупована. І безумовно для нас це досить серйозна проблема", — пояснив він.

Експерт зазначив, що в той самий час Придністров'я є проблемою і для України. За умов війни з РФ українці мають озиратися на регіон та бути готовими до провокацій з того боку.

Андрієвський повідомив, що за різними оцінками чисельність армії Придністров’я становить приблизно 10 тисяч осіб. Однак в разі проведення мобілізації ця кількість може майже подвоїтись.

"Молдова не контролює Придністров'я, Україна тим паче не контролює Придністров'я. А ось Росія через ФСБ, через інші силові структури достатньо контролює цей регіон, насамперед силовий блок", — підкреслив експерт.

Він підтвердив, що потрібно шукати "розв’язання проблеми" з Придністров’ям, але не обов’язково одразу військовим шляхом. Андрієвський пояснив, що регіону можна поставити "жорсткий ультиматум" щодо демілітаризації, встановивши "конкретні терміни".

Окрім армії самого Придністров’я на його території перебуває й частина російських військових. Йдеться приблизно про 1,2 тисячі осіб. Експерт припустив, що частина з них повернулася б у РФ, а інші залишилися б через страх опинитись на фронті в ролі окупантів.

"Треба продумати систему заходів. Не просто зустрічатися лідерам Молдови та України й говорити, що "ми разом". Треба підкріплювати реальними, серйозними діями, але на цьому напрямі. Потім ще й логістика, транзит через Молдову тощо. Тому правильну проблему підіймають військові України", — додав експерт.

Коментар Віталія Андрієвського про "проблему" Придністров"я — з 13:00

Нагадаємо, у Держдумі РФ заявили, що хочуть розглянути звернення Придністров’я.

Ситуацію з Придністров’я прокоментував речник Держдепу США Метью Міллер. Він повідомив, що Вашингтон стежить за подіями та твердо підтримує Молдову.