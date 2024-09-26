В Молдові заблокували ще сім проросійських сайтів перед виборами президента

Місцева спецслужба СІБ звернулася з вимогою до мобільних операторів та інтернет-провайдерів заблокувати шість російських та один молдовський сайти, які розповсюджували проросійські наративи в країні.

Related video

В Республіці Молдова було заблоковано роботу шістьох російських та одного місцевого ресурсу, які розповсюджували проросійські наративи. Про це повідомляє місцеве видання deschide.md.

Медіа зазначає, що 25 вересня місцева молдовська спецслужба СІБ (Служба безпеки та інформації — ред.) звернулася з відповідним запитом до місцевих операторів мобільного зв’язку та провайдерів інтернету заблокувати роботу низки вебпорталів.

В цьому списку опинилися, зокрема, такі проросійські вебсайти як Независимая газета (ng.ru), РИА Новости (ria.ru), РИА Новости Крым (crimea.ria.ru), Новости Крыма (crimea24tv.ru), Крымская газета (gazetacrimea.ru), сайт так званого "уряду" Криму (crimea.gov.ru), а також місцевий портал Nu Acum (nuacum.eu), відомий своїми антиєвропейськими та проросійськими матеріалами.

Медіа додає, що раніше СІБ вже зверталася з аналогічним проханням до операторів зв’язку та провайдерів заблокувати 10 сайтів, які розповсюджували проросійські наративи.

Нагадаємо, 24 березня глава МВС Молдови Адріан Єфрос заявив, що РФ не відмовилася від своїх намірів щодо Молдови, а лише змінила тактику своїх дій проти Кишинева.

16 червня США, Канада і Велика Британія попередили про підготовку РФ заколоту в Молдові, якщо проросійський кандидат не зможе виграти на прийдешніх виборах. Президентські вибори та референдум про вступ країни до ЄС у Молдові відбудуться 20 жовтня.