Росія готує заколот в Молдові: США, Канада і Велика Британія попередили про плани Кремля

Трійка країн заявила, що Кремль прагне підірвати демократичні інститути в Молдові напередодні жовтневих президентських виборів та референдуму щодо шляху Молдови до членства в Євросоюзі.

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Сполучені Штати, Канада та Велика Британія попередили про підготовку Російською Федерацією та її агентів заколоту у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе на президентських виборах. Про це йдеться у спільній заяві урядів трьох держав, яка була опублікована у четвер, 13 червня.

"Захищаючи наші спільні демократичні цінності, ми попереджаємо наших демократичних партнерів та союзників, що російські діячі втілюють сценарій впливу на результати президентських виборів у Молдові восени. Вони мають намір розпалити протести у Молдові, якщо проросійський кандидат не переможе", — зазначається у повідомленні.

У заяві стверджується, що Росія прагне розпалити негативне сприйняття населенням Молдови західних урядів, чинного керівництва країни та її потенціалу для інтеграції в ЄС. Також росіяни намагаються підірвати довіру суспільства до здатності Кишинева захищати себе та підтримувати верховенство права.

Частиною ворожих операцій буде поширення брехні про характер і наміри чинного президента Маї Санду, а також про ймовірні порушення на виборах.

Офіційні Вашингтон, Оттава і Лондон "повністю впевнені в здатності Молдови впоратися з цими загрозами, пов’язаними із втручанням Кремля".

"Ми вживаємо низку заходів для підтримки цих зусиль у рамках нашого партнерства з Молдовою та її народом. Ми поділилися інформацією та додатковими деталями з нашими молдовськими партнерами, аби вони могли провести подальше розслідування, перешкодити та зірвати плани Кремля", – йдеться у зверненні урядів.

Реакція Кишинева

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан подякував США, Канаді та Великій Британії за "сильну підтримку" нинішнього курсу держави та запевнив, що російські спроби розхитати ситуацію в Молдові приречені на провал. Про це він написав у соцмережі X.

Президентські вибори та референдум про вступ країни до ЄС у Молдові відбудуться 20 жовтня.

Нагадаємо, колишній глава Генерального штабу Збройних сил Молдови Ігор Горган активно співпрацював із російською розвідкою.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію для гібридних операцій, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в Молдові перед президентськими виборами та переговорами щодо її вступу до ЄС.