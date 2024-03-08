РФ використовує Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації ситуації в Молдові, — ISW

Посилена увага Москви до відносин з Гагаузією вказує на те, що Кремль має намір розхитувати ситуацію в Молдові.

Related video

Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію для гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Молдові перед переговорами щодо її вступу до ЄС та президентськими виборами. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 7 березня.

Так, губернаторка проросійського молдовського автономного округу Гагаузія Євгенія Гуцул 7 березня зустрілася в Росії із заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком та обговорила "підтримку, яку Росія може надати Гагаузії" та "політичну ситуацію" в Молдові.

Важливо

Хочуть захопити контроль: РФ витратила понад $55 млн на дестабілізацію в Молдові, — розвідка

Гуцул просила Кирієнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "на соціальні проєкти", скасувати російське ембарго на імпорт з Гагаузії та допомогти домовитися з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

Також Гуцул зустрічалася з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі 6 березня, де Путін, як повідомляється, "пообіцяв підтримувати Гагаузію та гагаузький народ у захисті його законних прав, повноважень і позицій на міжнародній арені"

"Кремль посилив увагу до відносини з Гагаузією після нещодавнього акцентування на іншому проросійському регіоні Молдови, сепаратистській республіці Придністров'я. Це продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів щодо вступу Молдови до ЄС і президентських виборів у Молдові, які відбудуться 2024 року", — вважають аналітики Інституту.

Нагадаємо, що у Службі інформації та безпеки Молдови попередили, що Росії спробує втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори та спровокувати соціальні конфлікти у Гагаузії та Придністров'ї, щоб порушити процес інтеграції Молдови до Європейського союзу.