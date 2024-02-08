Молдова приєдналася до майже усіх санкцій ЄС проти Росії та не допускає нормалізацію відносин із РФ

Міхай Попшой, міністр закордонних справ країни, назвав дії росіян проти українців варварством та закликав забути за торгівлю з РФ.

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Молдова приєдналася до понад 80% санкцій, запроваджених ЄС проти Росії в контексті війни, розпочатої Москвою в Україні. Про це заявив Міхай Попшой, міністр закордонних справ країни, в програмі Punctul pe AZi на TVR Moldova, його цитує видання Newsmaker.

Він наголосив на тому, що реалізація цих кроків триватиме й надалі, щоб наблизитися до європейських партнерів. Напередодні стало відомо, що в уряді Молдови з'явиться Міжвідомча наглядова рада, яка буде відповідати за дотримання міжнародних санкцій.

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"Якщо я правильно пам’ятаю, понад 80%", — заявив керівник МЗС.

Дипломат також зазначив, що варварська війна Росії в Україні робить неможливим будь-яке поліпшення відносин з Москвою у найближчому майбутньому.

З його слів, жахи, що влаштовують росіяни в Україні, не дозволяють говорити щодо значного поліпшення відносин у найближчому майбутньому. Попшой додав, що через російську війну в Україні добрі торговельні відносини в РФ є неможливими.

"На жахи, що відбуваються в Україні, неможливо закрити очі", – заявив посадовець.

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Влада Молдови, як повідомили в аналітичному центрі ISW 21 січня, скликала Об'єднану контрольну комісію для розслідування щодо російських військових через використання стрілецької зброї, безпілотників та імітацій зброї під час навчань, що проводилися нібито для відбиття диверсійної атаки. Використання цих озброєнь, як заявили молдавські чиновники, російськими миротворчими силами всередині зони безпеки порушує протоколи комісії та що російські миротворчі сили належним чином не повідомили про цю зброю та безпілотники як про частину свого арсеналу.

Нагадаємо, 16 січня Молдова запровадила знижки на 27% на транзит української продукції протягом 2024 року. За інформацією Єврокомісії, нещодавно було виділено 126 мільйонів євро фінансування на підтримку румунських портів, у яких збільшилися обсяги вантажів після початку російського вторгнення в Україну.