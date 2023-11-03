Хочуть захопити контроль: РФ витратила понад $55 млн на дестабілізацію в Молдові, — розвідка

За словами глави Служби інформації та безпеки Олександра Мустяце, гроші надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шором і одним із російських олігархів.

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Кремль чинить певний вплив на результат майбутніх виборів у Молдові із залученням злочинних елементів. Про це заявив глава Служби інформації та безпеки Олександр Мустяце, передає NewsMaker.

"Дані Служби інформації та безпеки свідчать про підготовку та реалізацію на території Молдови, починаючи з другої половини 2022 року, диверсійного сценарію зовнішнього втручання з метою насильницького повалення демократичного уряду і захоплення політичного контролю за кримінальними угрупованнями, що підкоряються іншим країнам", — заявив він.

За його твердженням, організатори цієї стратегії пов'язані з організаціями, які займаються розробкою і застосуванням політичних технологій у Росії і мають зв'язки з адміністрацією російського лідера Володимира Путіна і російськими спецслужбами.

"Авторами цього сценарію на території Молдови є учасники організованої злочинної групи, яку очолює Ілан Шор", — заявив Мустяце.

Він також зазначив, що для цієї мети було задіяно різні політичні сили, включно з партією "Шанс", чиї кандидати під час виборчої кампанії обіцяли впровадити кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких також брав участь громадянин Росії та Ізраїлю Ігор Швед.

"Сума фінансування, імовірно передана "спонсором" Ігалом Шведом, становить 1 032 737 євро і 280 тисяч доларів. Під час розслідування встановлено, що гроші на рахунках Шведа в Казахстані надходили з Росії від громадянина Молдови та РФ Віктора Гуцуляка, який тісно пов'язаний з Іланом Шором і одним із російських олігархів", — заявив глава СІБ.

Крім того, Мустяце зазначив, що за останні два роки Росія виділила 1 мільярд леїв (55,2 млн доларів, — ред.) на підрив стабільності в Молдові.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 26 жовтня прийняв у штаб-квартирі Альянсу главу молдовського уряду Доріна Речана.