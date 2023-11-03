Хотят захватить контроль: РФ потратила более $55 млн на дестабилизацию в Молдове, — разведка

По словам главы Службы информации и безопасности Александра Мустяце, деньги поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, который тесно связан с Иланом Шором и одним из российских олигархов.

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Кремль оказывает определенное влияние на исход будущих выборов в Молдове с привлечением преступных элементов. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяце, передает NewsMaker.

"Данные Службы информации и безопасности свидетельствуют о подготовке и реализации на территории Молдовы, начиная со второй половины 2022 года, диверсионного сценария внешнего вмешательства с целью насильственного свержения демократического правительства и захвата политического контроля за криминальными группировками, подчиняющимися другим странам", — заявил он.

По его утверждению, организаторы этой стратегии связаны с организациями, которые занимаются разработкой и применением политических технологий в России и имеют связи с администрацией российского лидера Владимира Путина и российскими спецслужбами.

"Авторами этого сценария на территории Молдовы являются участники организованной преступной группы, которую возглавляет Илан Шор", — заявил Мустяце.

Он также отметил, что для этой цели были задействованы различные политические силы, включая партию "Шанс", чьи кандидаты в ходе избирательной кампании обещали внедрить несколько социальных и инфраструктурных проектов, в которых также участвовал гражданин России и Израиля Игорь Швед.

"Сумма финансирования, предположительно переданная "спонсором" Игалом Шведом, составляет 1 032 737 евро и 280 тысяч долларов. В ходе расследования установлено, что деньги на счетах Шведа в Казахстане поступали из России от гражданина Молдовы и РФ Виктора Гуцуляка, который тесно связан с Иланом Шором и одним из российских олигархов", — заявил глава СИБ.

Кроме того, Мустяце отметил, что за последние два года Россия выделила 1 миллиард леев (55,2 млн долларов, — ред.) на подрыв стабильности в Молдове.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 26 октября принял в штаб-квартире Альянса главу молдавского правительства Дорина Речана.