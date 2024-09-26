В Молдове заблокировали еще семь пророссийских сайтов перед выборами президента

Местная спецслужба СИБ обратилась с требованием к мобильным операторам и интернет-провайдерам заблокировать шесть российских и один молдавский сайты, которые распространяли пророссийские нарративы в стране.

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В Республике Молдова была заблокирована работа шести российских и одного местного ресурса, которые распространяли пророссийские нарративы. Об этом сообщает местное издание deschide.md.

Медиа отмечает, что 25 сентября местная молдавская спецслужба СИБ (Служба безопасности и информации. — Ред.) обратилась с соответствующим запросом к местным операторам мобильной связи и провайдерам интернета заблокировать работу ряда веб-порталов.

В этом списке оказались, в частности, такие пророссийские веб-сайты как "Независимая газета" (ng.ru), "РИА Новости" (ria.ru), "РИА Новости Крым" (crimea.ria.ru), "Новости Крыма" (crimea24tv.ru), "Крымская газета" (gazetacrimea.ru), сайт так называемого "правительства" Крыма (crimea.gov.ru), а также местный портал Nu Acum (nuacum.eu), известный своими антиевропейскими и пророссийскими материалами.

Медиа добавляет, что ранее СИБ уже обращалась с аналогичной просьбой к операторам связи и провайдерам заблокировать 10 сайтов, которые распространяли пророссийские нарративы.

Напомним, 24 марта глава МВД Молдовы Адриан Ефрос заявил, что РФ не отказалась от своих намерений в отношении Молдовы, а лишь изменила тактику своих действий против Кишинева.

16 июня США, Канада и Великобритания предупредили о подготовке РФ мятежа в Молдове, если пророссийский кандидат не сможет выиграть на грядущих выборах. Президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС в Молдове состоятся 20 октября.