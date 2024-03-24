Не отказались от своих намерений: РФ изменила тактику в гибридной войне против Молдовы, — МВД

По словам главы МВД Молдовы Адриана Ефроса, заявления российских властей о неспособности Кишинева справиться с кризисом тоже можно отнести к элементам гибридной войны.

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В Молдове полным ходом идет гибридная война, развязанная российскими властями, при этом РФ не отказалась от своих намерений — она просто сменила тактику. Об этом 24 марта заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Ефрос в подкасте Ziarul de Gardă, о чем пишет молдавское издание NewsMaker.

"Мы находимся в состоянии полномасштабной гибридной войны. И она усилилась с начала вторжения в Украину. Украинские войска сдерживают наступление, поэтому Российская Федерация изменила тактику, но не отказалась от своих намерений получить Молдову. Мы видим попытки дестабилизации ситуации в стране, незаконное финансирование различных партий, попытки купить электорат различными методами", — отметил министр.

В то же время Ефрос подчеркнул, что сейчас никаких признаков военной угрозы нет — Молдове не грозит военное вторжение.

"Да, есть попытки вмешательства в наши внутренние дела, но общество должно сохранять спокойствие и доверять органам, обеспечивающим общественный порядок", — добавил он.

Кроме того, министр подчеркнул, что заявления российских властей о неспособности Кишинева справиться с кризисом тоже можно отнести к элементам гибридной войны.

"Это попытка продемонстрировать неспособность правительства справиться с кризисом. Но это ложь, мы держим ситуацию под контролем", — подчеркнул он.

Напомним, молдавские власти неоднократно высказывались о российской угрозе в стране. Ранее президент страны Майя Санду заявляла, что несмотря на отсутствие сейчас угрозы военного вторжения в Молдову, республика сталкивается с гибридной войной, поскольку "Россия пытается дестабилизировать ситуацию" в стране и установить пророссийское правительство.

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28 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что, скорее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Российский президент Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью.

Напомним, Молдова заявила, что взрыва на военной базе в Тирасполе в Приднестровье 17 марта не было, а распространяемое видео подрыва вертолета Ми-8 — видеомонтаж.