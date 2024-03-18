Страх и паника: в ISW назвали мотивы удара БПЛА по Приднестровью (видео)

Аналитики отмечают, что вертолет Ми-8, по которому был нанесен удар, годами не использовался по назначению. Атака БПЛА на Приднестровье может быть частью кампании по дестабилизации ситуации в Молдове.

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17 марта на территории непризнанной республики Приднестровье, которая находится на границе с Украиной, дрон атаковал воинскую часть. В отчете американского Института изучения войны (ISW) рассказали, что это может значить.

По данным аналитиков, это могло произойти на фоне гибридной операции Кремля, которая направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове изнутри. Тогда в местных СМИ заявили, что один беспилотник ударил по вертолету, который стоял в воинской части Приднестровья и летел БПЛА якобы со стороны Одесской области.

Бывший председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба, передают аналитики, заявил про "украинский след" в произошедшем. Именно Киев якобы является "главным бенефициаром".

А вот в Бюро реинтеграции Молдовы в свою очередь заявили, что поврежденный вертолет годами не использовался по назначению. Соответственно, существует большая вероятность того, что удар был частью вражеской информационной операции, направленной против Молдовы, чтобы распространить страх и панику.

В то же время, в молдавском Бюро реинтеграции не делали прямых обвинений в сторону Приднестровья или пророссийских сил.

"Ни приднестровские, ни российские власти не обвиняли украинские силы в проведении удара на данный момент, но могут сделать это в будущем", — считают аналитики из ISW.

А вот в украинском Центре противодействия дезинформации убеждены, что это сделала Россия для того, чтобы манипулировать информационным пространством.

Аналитики американского Института изучения войны не владеют полной информацией о произошедшем, но сильно сомневаются, что удар с помощью БПЛА был нанесен украинской стороной.

Напомним, 17 марта сообщалось, что дрон атаковал воинскую часть в Приднестровье. Прилет беспилотника вызвал пожар в одной из воинских частей Тирасполя. Правоохранители быстро выехали на место происшествия, но это не спасло воздушное судно, которое и загорелось.