В Приднестровье открыли участки для выборов президента РФ: посла вызвали в МИД Молдовы

Как отметили в ведомстве, во время встречи российский дипломат будет проинформирован о "несогласии с решением об открытии избирательных участков РФ в Приднестровском регионе Республики Молдова".

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Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы после сообщений в сети о якобы планах открыть в непризнанном Приднестровье участки для голосования на выборах президента РФ 17 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в МИД, во время встречи российский дипломат будет проинформирован о "несогласии с решением об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова".

По информации издания ТАСС, ранее агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что на левом берегу Днестра российское посольство якобы планирует открыть шесть участков для голосования. Как уточнил журналистам пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков, к выборам президента России Владимира Путина открыть хотят лишь один участок в Кишиневе.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной охраны и полиции Латвии планируют проверять людей, которые придут 17 марта голосовать в российское посольство в Риге. Правоохранители будут определять законные основания пребывания граждан Российской Федерации в стране.

Кроме того, 28 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что скорее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Российский президент Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью.