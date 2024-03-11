У Придністров'ї відкрили дільниці для виборів президента РФ: посла викликали до МЗС Молдови

Як зазначили у відомстві, під час зустрічі російський дипломат буде проінформований про "незгоду з рішенням щодо відкриття виборчих дільниць РФ у Придністровському регіоні Республіки Молдова".

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Російського посла в Кишиневі Олега Васнєцова викликали до Міністерства закордонних справ Молдови після повідомлень у мережі про нібито плани відкрити в невизнаному Придністров'ї дільниці для голосування на виборах президента РФ 17 березня. Про це повідомили в Telegram-каналі відомства.

Як зазначили в МЗС, під час зустрічі російський дипломат буде проінформований про "незгоду з рішенням щодо відкриття виборчих дільниць Російської Федерації в Придністровському регіоні Республіки Молдова".

За інформацією видання ТАСС, раніше агентство "Новини Придністров'я" повідомило, що на лівому березі Дністра російське посольство нібито планує відкрити шість дільниць для голосування. Як уточнив журналістам прессекретар посольства Анатолій Лошаков, до виборів президента Росії Володимира Путіна відкрити хочуть лише одну дільницю в Кишиневі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної охорони та поліції Латвії планують перевіряти людей, які прийдуть 17 березня голосувати в російське посольство в Ризі. Правоохоронці визначатимуть законні підстави перебування громадян Російської Федерації в країні.

28 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти воєнні дії на пізніший термін. В РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.