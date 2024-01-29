Вибори президента у РФ: Путін відмовився брати участь у передвиборчих дебатах, — Пєсков

ЦВК зареєструвала Путіна кандидатом у президенти, а відповідне посвідчення вручили російському акторові Володимиру Машкову, який є його довіреною особою.

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Володимир Путін, який планує переобиратися на п'ятий президентський термін у березні 2024 року, відмовився брати участь у передвиборчих дебатах. Про це 29 січня повідомив спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Я прессекретар президента. Президент не бере участі в передвиборчих дебатах", — цитують росЗМІ слова Пєскова.

Це не вперше, коли Путін уникає участі в дебатах. У 2017 році, перед попередніми виборами, прессекретар пояснював, що кандидатство Путіна "протікає за іншими законами". Він також зазначив, що дебати є "досить безглуздими за своєю суттю", і відбиток чинного президентства суттєво змінює ситуацію.

Володимир Путін візьме участь у виборах 2024 у РФ

29 січня росЗМІ повідомляли, що Центральний виборчий комітет Російської Федерації зареєстрував чинного президента РФ як кандидата на президентських виборах у березні 2024 року. Відповідне посвідчення ЦВК вручила одній із довірених осіб Путіна — російському акторові Володимиру Машкову.

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Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що у РФ можлива тотальна мобілізація після виборів президента 2024 року. На його думку, президентські вибори у РФ 17 березня 2024 року стануть "знаковою датою" для Кремля, після якої можлива тотальна мобілізація громадян.

Нагадаємо також, що Держдума внесла поправки до закону про вибори президента. Зміни в законі спрямовані на обмеження діяльності преси в період виборчої кампанії та в день виборів.