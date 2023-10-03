Виставка на мільярди рублів: скільки росіяни заплатять за участь Путіна у виборах

За даними російських журналістів, основні витрати пов'язані з організацією виставки-форуму "Росія". Передбачається, що саме там у листопаді Путін оголосить про свій намір балотуватися на черговий президентський термін.

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Запуск передвиборчої кампанії Володимира Путіна коштуватиме російському бюджету 1,8 мільярдів рублів (~$14 млн). Такого висновку дійшли журналісти російського медіа "Агентство. Новости", посилаючись на дані із сайту держзакупівель і Президентського фонду культурних ініціатив (ПФКІ).

За даними росЗМІ, основні витрати пов'язані з організацією виставки-форуму "Росія", на якій передбачається, що Путін оголосить про свою участь у президентських виборах.

Згідно з аналізом "Агентства", наразі російська влада зробила замовлень, пов'язаних із форумом, на суму 1,65 мільярда рублів через сайт держзакупівель. Крім того, ще 203 мільйони рублів виділено ВДНГ як гранти від ПФКІ.

Найзначніші витрати нестимуть регіони, включно з анексованими Кримом і Донецькою областю. 30 регіонів планують витратити на свою участь у виставці понад 1 мільярд і 36 мільйонів рублів. Кошти будуть спрямовані, головним чином, на будівництво павільйонів на ВДНГ. Ленінградська та Воронезька області виявилися найбільш щедрими в цьому питанні, зазначають журналісти.

Хто ще виділив гроші

Федеральне міністерство енергетики також значно вкладе в участь у форумі, зарезервувавши 329 мільйонів рублів.

Президентський фонд культурних ініціатив надасть 203 мільйони рублів на підтримку п'яти проєктів, які будуть реалізовані на ВДНГ. Найбільші суми виділено на проєкти, як-от "Ліга екскурсоводів", виставка ялинок Росії, льодова вистава "Лускунчик", фотовиставка про досягнення Росії у XXI столітті та патріотичні концерти "Пісні великої країни".

Як з'ясували російські журналісти, організатором виставки-форуму "Росія" на ВДНГ є автономна некомерційна організація "Дирекція виставки досягнень "Росія", очолювана Наталією Віртуозовою. Дирекція виступила підрядником за деякими держзамовленнями на загальну суму у 274 мільйони рублів.

Журналісти підрахували, що витрати на форум на ВДНГ уже перевищили витрати на Східний економічний форум і Петербурзький міжнародний економічний форум за місяць до його початку.

Коли Путін оголосить про свою участь у виборах

За даними росЗМІ, старт виставки-форуму "Росія" намічено на початок листопада, і на ній Володимир Путін, можливо, оголосить про свою участь у виборах президента 2024 року.

"Згідно з указом президента, форум проводять "з метою демонстрації найважливіших досягнень РФ у різних галузях економіки" і "позитивного досвіду розвитку суб'єктів РФ". "Фактично це — досягнення Володимира Путіна", — пояснило джерело газети "Коммерсантъ".

Нагадаємо, 3 жовтня російські ЗМІ повідомляли, що навесні 2024 року в Росії заплановані президентські вибори. Наразі офіційне оголошення про початок виборчої кампанії від російської влади ще не надійшло. Але прихильники президента РФ Володимира Путіна вже активно шукають людей, які закликатимуть росіян підтримати його.