Путін готовий до виборів: у РФ складають списки довірених осіб очільника Кремля, — ЗМІ

Зі слів джерела журналістів, Путін набирає упізнавані обличчя, які підтримують війну в Україні і його особисто. Під час виборів 2018 року після відповідної "обробки" за нього проголосував більш як 50 млн росіян.

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Весною 2024 року у РФ мають відбутись вибори президента. Російська влада офіційно ще не оголосила про початок виборчих перегонів. Однак прихильники президента РФ Володимира Путіна почали шукати людей, які агітуватимуть росіян віддати свій голос саме за цю людину. Про це пише видання "РБК Россия".

Видання посилається на анонімне джерело з оточення Путіна, дотичне до очільників трьох суб'єктів РФ. Згідно з поясненнями аноніма, чиновники готуються до висунення "кандидата від влади" — тобто нинішнього президента. Для цього тиждень тому розіслали спеціальне завдання в регіони, де його вже виконали. Вказується, що це свідчить про старт виборчої кампанії очільника Кремля.

Важливо

Путін – головний кандидат: Кремль готується до виборів президента у 2024 році, – ЗМІ

Губернатори склали список місцевих знаменитостей, які мають шанс стати "довіреними особами" Путіна. Кандидати в довірені особи повинні відповідати низці критерії. Зокрема, мати високу упізнаваність, підтримувати війну та бути вірними прихильниками нинішнього очільника Кремля. Також серед вимог — "високе уміння навчатись".

Після відбору кандидатів їх дійсно очікує навчання, розповіло джерело РБК. Їх вчитимуть вести публічні дебати. Також вони повинні засвоїти "основні змісти виборчої кампанії та цінності, які захищає кандидат".

У 2018 році під час попередніх виборів інтереси Путіна представляли 476 довірених осіб — спортсменів, акторів, співаків, телеведучих тощо. Тоді за нього віддали голоси 77% росіян, які прийшли на вибори — 56 388 619 осіб. Тобто, з політикою нинішнього очільника Кремля погоджувався кожен другий росіянин (загальна кількість росіян з правом голосу — 108 520 539 ос.).

За даними видання "Комерсант", Володимир Путін вже у листопаді планує оголосити про свою участь у президентських виборах 2024 року.

Президентські вибори в РФ — що відомо

Зазначимо, весняні вибори президента Росії мають відбутись 17 березня 2024 року. У випадку, якщо буде другий тур, то він пройде через 21 день — 7 квітня 2024 року.

Щоб виборча кампанія стартувала, про це повинна оголосити Рада Федерацій Росії за 100 днів до дати голосування — тобто, це має статись орієнтовно 12 грудня 2023 року.

Володимир Путін 7 жовтня святкує день народження — йому має виповнитись 71 рік. Як він та його прихильники планують відзначити цю дату офіційно не повідомлялось. Втім експерти зауважили, що приблизно тоді у РФ будуть відбуватись навчання з цивільної оборони, які імітують наслідки ядерного удару.

Вибори президента України, якщо їх оголосить Верховна Рада, мають відбутись 21 квітня 2024 року. Дедлайн для оголошення виборів, які неможливі за умовами воєнного стану, — 4 жовтня 2023 року. Дружина Зеленського 25 вересня заявила, що не знає, чи її чоловік захоче висунути свою кандидатуру.

Нагадуємо, у серпні ГУР Міноборони оприлюднили можливий альтернативний варіант виборів у Росії. Зокрема, вказали, що Путін може запропонувати росіянам голосувати за свого наступника — наприклад, губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Однак команда діючого президента розглядає основний варіант, тому шукають таких суперників, щоб Путін виглядав не надто старим.