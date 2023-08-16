Через тиск еліт: Путін у 2024 році може зробити президентом РФ свого наступника — ГУР (відео)

Ексочільник Служби безпеки України Валерій Кондратюк зазначив, що російські еліти тиснуть на владу у Кремлі, тому наступним президентом Росії може стати наступник Путіна Олексій Дюмін.

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Колишній глава Головного управляння розвідки (ГУР) Валерій Кондратюк вважає, що на виборах президента РФ у 2024 році Володимир Путін не висуватиме свою кандидатуру. Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Чи може Путін втратити владу в Росії?

За словами Кондратюка чинний президент РФ може втрати владу тільки тоді, коли російські еліти почнуть чинити на нього тиск. Такий варіант розвитку подій можливий, якщо з’явиться розуміння, що потрібно "прискорити процес своїх домовленостей щодо добору кандидата".

Ексочільник СБУ вважає, що на такі настрої серед російської еліти може вплинути успішний контрнаступ Збройних сил України, який посилить тиск усередині Росії.

"Так само просто, як і, наприклад, те, що на наступні вибори він не подаватиме своєї кандидатури. Це типу холодне передання, як за (першого президента Росії Бориса Єльцина — ред.). Оголосять наступника, який, скажімо так, має насамперед відповісти на найголовніше запитання: що робити з війною. І зрозуміло, що в цій ситуації Путін уже не та популярна людина, яка може бути", – сказав Кондратюк.

На думку колишнього глави ГУР, російська еліта може піти на такий крок для того, щоб нормалізувати відносини із Заходом, тому саме Путін на посаді президента РФ не допоможе у досягненні такої цілі.

Хто може стати президентом Росії замість Путіна?

За словами Кондратюка, у разі розвитку подій таким чином, наступником чинного президента може стали Олексій Дюмін.

"Найпростіша кандидатура – це, безумовно, виходець із політичного інкубатора Путіна, це "губернатор Тульської області — ред.) Олексій Дюмін. Це не тільки людина, яка пройшла всі необхідні розуміння російських еліт, категорії політичного досвіду, починаючи від начальника особистої охорони Путіна до командувача сил спеціальних операцій, яка очолювала операцію з вивезення Януковича з території України, заступник міністра оборони, він організовував і брав безпосередню участь у захопленні Криму. Ну, і сьогодні він уже здобуває досвід управління на території Тульської області", — розповів він.

Ексглава СБУ зазначив, що другим кандидатом на посаду очільника Кремля може стати чинний прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

"Другий кандидат – це, безумовно, Мішустін. І тут уже з'являється геополітичний чинник. Бо хай там що, Мішустін не так замазаний у цій війні. І також він є кандидатурою, яку підтримує, наскільки я розумію, зі свого боку Китай", – додав Кондратюк.

Нагадаємо, що 29 липня Фокус писав, що у Кремлі дедалі більше турбуються про те, що думають росіяни про вторгнення РФ в Україну напередодні регіональних виборів у вересні 2023-го року і виборів президента у 2024-му році.

Раніше, 24 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Захід посилюватиме свої спроби втрутитися в президентські вибори, що проходитимуть у 2024 році в Росії.