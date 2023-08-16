Из-за давления элит: Путин в 2024 году может сделать президентом РФ своего преемника — ГУР (видео)

Экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Кондратюк отметил, что российские элиты давят на власть в Кремле, поэтому следующим президентом России может стать преемник Путина Алексей Дюмин.

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Бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Валерий Кондратюк считает, что на выборах президента РФ в 2024 году Владимир Путин не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Может ли Путин потерять власть в России?

По словам Кондратюка действующий президент РФ может потерять власть только тогда, когда российские элиты начнут оказывать на него давление. Такой вариант развития событий возможен, если появится понимание, что нужно "ускорить процесс своих договоренностей по отбору кандидата".

Экс-глава СБУ считает, что на такие настроения среди российской элиты может повлиять успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое усилит давление внутри России.

"Так же просто, как и, например, то, что на следующие выборы он не будет подавать свою кандидатуру. Это типа холодная передача, как при (первом президенте России Борисе Ельцине — ред.). Объявят преемника, который, скажем так, должен прежде всего ответить на самый главный вопрос: что делать с войной. И понятно, что в этой ситуации Путин уже не тот популярный человек, который может быть", — сказал Кондратюк.

По мнению бывшего главы ГУР, российская элита может пойти на такой шаг для того, чтобы нормализовать отношения с Западом, поэтому именно Путин на посту президента РФ не поможет в достижении такой цели.

Кто может стать президентом России вместо Путина?

По словам Кондратюка, в случае развития событий таким образом, преемником действующего президента может стали Алексей Дюмин.

"Самая простая кандидатура — это, безусловно, выходец из политического инкубатора Путина, это "губернатор Тульской области — ред.) Алексей Дюмин. Это не только человек, который прошел все необходимые понимания российских элит, категории политического опыта, начиная от начальника личной охраны Путина до командующего силами специальных операций, который возглавлял операцию по вывозу Януковича с территории Украины, заместитель министра обороны, он организовывал и принимал непосредственное участие в захвате Крыма. Ну, и сегодня он уже приобретает опыт управления на территории Тульской области", — рассказал он.

Экс-глава СБУ отметил, что вторым кандидатом на должность главы Кремля может стать действующий премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Второй кандидат — это, безусловно, Мишустин. И здесь уже появляется геополитический фактор. Потому что как бы там ни было, Мишустин не так замазан в этой войне. И также он является кандидатурой, которую поддерживает, насколько я понимаю, со своей стороны Китай", — добавил Кондратюк.

Напомним, что 29 июля Фокус писал, что в Кремле все больше беспокоятся о том, что думают россияне о вторжении РФ в Украину накануне региональных выборов в сентябре 2023-го года и выборов президента в 2024-м году.

Ранее, 24 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад будет усиливать свои попытки вмешаться в президентские выборы, которые будут проходить в 2024 году в России.